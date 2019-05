Rød Aalborg er ikke kun noget man drikker.

Det står klart som akvavit, efter den socialdemokratiske partileder Mette Frederiksen fredag gjorde et overskudspræget comeback på sin egen hjemmebane i limfjordsbyen, hvor hun for første gang viste sig offentligt og stemplede ind i kampen, siden statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag gik på Folketingets talerstol og udskrev valg.

Mette Frederiksen lå på det tidspunkt vandret på tredje døgn, da hun var blevet ramt af en voldsom maveforgiftning.

Men efter en håndfuld dage på langs og efterfølgende restituering ligner hun nu en, som er klar til at give den fuld skrue frem til den 5. juni, når valget om Danmarks nærmeste politiske fremtid bliver afgjort.

»Man siger, at en valgkamp kan være til at kaste op over. Jeg havde ikke troet, det skulle ske så bogstaveligt for mig selv,« sagde Socialdemokratiets statsministerkandidat med henvisning til det maveonde, hun har været hårdt plaget af.

Selv om der kom et latterbrøl over Mette Frederiksens indledende kække bemærkning fra de mange hundrede gymnasie- og HF-elever i fællessalen på Aalborg Katedralskole, blev de politiske temaer, set fra Mette Frederiksens vinkel, hurtigt slået an:

»Valgkampen er vores eksamen. Vi vil fokusere særligt på fem ting: Velfærd først, opgør med centralisering, kampen for klimaet, fastholdelse af udlændingepolitikken og ret til tidlig folkepension for nedslidte,« sagde hun.

Inden hun fastslog, at hun ikke vil bruge kræfter på at tale om modstandernes politik men i stedet koncentrere sig om det, socialdemokraterne vil med Danmark, hvis partiet kommer til magten med hende selv i Statsministeriet.

»Jeg har på en lidt mærkelig måde været i jeres sted her i begyndelsen af valgkampen: Jeg har fulgt den på afstand - fra sygesengen. Politik er også konfrontation og uenighed. Men jeg vil fokusere på alt det, der samler os,« sagde hun til den propfyldte fællessal.

Efter en lille time på Aalborg Katedralskole steg hun igen ombord på sin kampagnebus og kørte de få hundrede meter hen til Nytorv i hjertet af sin fødeby. Også her var hun tydeligvis blandt venner, mens hun og hendes følge uddelte roser i ét væk til gamle og unge.

Ja, sågar en lille hund gik ikke ram forbi og fik nogle kærlige klap på hovedet fra partilederen, inden hun og de mange rødklædte S-kampagnefolk gik videre op gennem gågaden med favnen fuld af roser.

Sidste punkt på Mette Frederiksens dagsorden på hendes første officielle dag i valgkampen var Kattegatcentret i Grenaa, hvor hun stillede op til et timelangt radio-interview foran Søren Hacks mikrofoner.