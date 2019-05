'Uansvarlig' og 'dødsensfarlig'. Det er bare to af de ting, Kennedy-familien nu kalder deres egen bror og onkel, Robert Kennedy Jr.

Selv hans egne søskende er dybt skuffede over præsident John F. Kennedys nevø, der efter manges opfattelse er endt på den 'forkerte side' af vaccinationsdebatten.

Mens alle andre politikere opfordrer forældre til at få deres børn vaccineret, gør John F. Kennedys nevø Robert Kennedy Jr. det modsatte.

Og nu bliver den 65-årige aktivisk og forfatter kaldt 'tragisk uansvarlig' af sine egne søskende, Joseph og Kathleen samt flere andre familiemedlemmer.

Robert F. Kennedy, Jr. har brugt en stor del af sin karriere på at kæmpe for miljøet i USA. Her taler han foran den amerikanske kongres. Foto: TIM SLOAN - AFP Vis mere Robert F. Kennedy, Jr. har brugt en stor del af sin karriere på at kæmpe for miljøet i USA. Her taler han foran den amerikanske kongres. Foto: TIM SLOAN - AFP

»Vi elsker og respekterer vores bror. Men vi er bekymrede. Han har været med til sprede farlig falsk information. Hans udtalelser har hjerteskærende og dødbringende konsekvenser.«

På verdensplan er antallet af mæslingetilfælde blevet tredoblet siden 2015. Over 110.000 mennesker dør nu hvert år på grund af sygdommen, som USA for snart tyve år siden erklærede 'udslettet'. Et sted imellem 700 og 800 amerikanere er lige nu smittet med mæslinger. Og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kalder udviklingen foruroligende og farlig.

Sygdommens tilbagekomst skyldes nemlig, at flere og flere forældre over hele verden nægter at lade deres børn vaccinere - af frygt for bivirkninger.

Siden videnskaben i midten af 1700-tallet opdagede immunitet via vaccine har der i visse kredse hersket tvivl om teorien. I 2005 blev debatten igen vakt til live, da skuespiller Jenny McCarthy påstod at hendes søns autisme var resultatet af en vaccination - en bivirkning.

Kathleen Kennedy advarer nu imod sin egen brors anti-vaccine-påstande. Deres far er Robert F. Kennedy, der blev skudt og dræbt i 1968. Foto: Laurent EMMANUEL - AFP Vis mere Kathleen Kennedy advarer nu imod sin egen brors anti-vaccine-påstande. Deres far er Robert F. Kennedy, der blev skudt og dræbt i 1968. Foto: Laurent EMMANUEL - AFP

Robert Kennedy Jr. blandede sig i debatten, da han i 2014 udgav bogen ' Thimerosal: Let the Science Speak'. Og selv efter ekplosionen af nye og dødbringende mæslingetilfælde blev en realitet, fortsatte Roberr Kennedy Jr sit anti-vaccine kampagne.

»Jeg er ikke imod vaccinationer som sådan. Jeg går ind for sikre vaccinationer. Og det kan vi endnu ikke garantere vores borgere,« siger den 65-årige advokat, der er søn af senator Robert F. Kennedy, en førende amerikansk senator, der blev skudt og dræbt i 1968.

Først blev den Harvard-uddannede advokat og miljøforekæmper kritiseret i diverse medier og iblandt læger og videnskabsmænd, der beskrev Kennedys synspunkter som 'livsfarlige'. Nu udtaler familien sig også og de lægger tydeligvis ikke fingrer imellem.

Kennedy-familiens pessemeddelelse, der blev offentliggjort i sidste uge, er underskrevet af Robert Kennedys søskende, Kathleen og Joseph Kennedy samt hans niece, Maeve Kennedy McKean.

Her ses Robert F. Kennedy helt ude til venstre. I midten er det Ted Kennedy og til højre præsident John F. Kennedy. Foto: Cecil Stoughton - EPA Vis mere Her ses Robert F. Kennedy helt ude til venstre. I midten er det Ted Kennedy og til højre præsident John F. Kennedy. Foto: Cecil Stoughton - EPA

Alle tre arbejder i tilsknytning til den amerikanske sundhedssektor. Og alle følger med i anti-vaccineudviklingen, der i USA også har ført til flere af tilfælde af kighoste, fåresyge og røde hunde.

Robert Kennedy Jr. fastholder, at hans kampagne ikke handler om at forbyde vaccinationer. I en artikel i Time Magazine understreger præsidentens nevø, at det er vaccinens indhold af kviksølv, der bekymrer ham. Og han siger:

»Vi bør gøre alt i vores magt for at holde vores børn sunde. Men det betyder også, at vi skal gøre vores vaccinationer 100 procent sikre.«