»Jeg er ikke brændt. Ormene skal have del af mig.«

Det siger afdøde Ritt Bjerregaard til journalist Mikael Bertelsen i programserien "Det sidste ord", der blev optaget, før hun døde 21. januar, og som søndag aften sendes på TV 2.

Her fortæller hun om sin opvækst på Vesterbro, hvor det var hårdt at bo.

»Jeg kunne høre, når en af mændene i opgangen kom fuld hjem, og gav sin kone bank. Men sådan var min far ikke,« siger hun i programmet.

Der var mindeceremoni for Ritt Bjerregaard i Landstingssalen på Christiansborg, onsdag den 1. februar. Foto: Martin Sylvest Vis mere Der var mindeceremoni for Ritt Bjerregaard i Landstingssalen på Christiansborg, onsdag den 1. februar. Foto: Martin Sylvest

TV 2 har forud for udsendelsen offentliggjort klip fra programmet.

»Jeg vil respekteres. Jeg vil have et godt forhold til mine vælgere. Til min kreds og min kredsbestyrelse. Og jeg kan lide dem. Men jeg vil ikke elskes, og jeg har heller aldrig elsket partiet (Socialdemokratiet, red.). Det er ikke sådan et forhold, jeg synes, man skal have til politik,« siger hun i interviewet ifølge TV 2.

Ritt Bjerregaard har gået forrest i kampen for kvinder i dansk politik.

Hun var den tiende kvindelige minister i Danmark og blandt andet en del af Anker Jørgensen regering i 1973.

Blå bog om Ritt Navn: Ritt Jytte Bjerregaard.

Alder: 81 år

Fødested: København.

Søn/datter af: snedker Gudmund Bjerregaard og Ritt Bjerregaard.

Uddannelse: Lærereksamen i 1964. Karriere: Folkeskoleærer (1964-1970).

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet (1971-1995 og 2001-2005).

Undervisningsminister (1973 og 1975-1978).

Socialminister (1979-1981).

EU-kommissær for miljø (1994-1999).

Fødevareminister (2000-2001).

Overborgmester i København (2006-2009). Civilstand: Gift med forfatter og historiker Søren Mørch. Kilder: Folketinget.

Men det var ikke let at entrere en mandsdomineret verden, fortæller hun til Mikael Bertelsen.

Hun oplevede, at især tonen ved politiske forhandlinger var sexistiske.

»Det var meget almindeligt, når man kom til sådan nogle forhandlinger, hvor jeg jo meget tit var den eneste kvinde, så startede man med lidt smalltalk. Og mændene kunne faktisk godt lide at fortælle sådan småsjofle historier, og det var altid noget, der gik ud over kvinder på en eller anden måde,« siger hun og tilføjer:

»Og jeg syntes, det i den grad var pinligt. Hele pointen var, at kvinden var underordnet, og sådan en man roligt kunne behandle dårligt. Sådan lidt sexistisk.«

Ritt Bjerregaard sov stille ind i sit hjem på Østerbro i København, mens hun var omgivet af sine pårørende 21. januar.

Hun havde kæmpet med en kræftsygdom i de sidste år af sit liv.