Den tidligere politiker Ritt Bjerregaard (S) var minister i en SV-regering for 40 år siden. Men en SV-regering er ikke noget, hun mener er realistisk i dag.

78-årige Ritt Bjerregaard var undervisningsminister under en Socialdemokratisk- og Venstre-regering i knap et år mellem 1978 og 1979 med Anker Jørgensen (S) som statsminister.

Men en SV-regering er ikke noget, hun mener vil kunne fungere i dag.

Også selvom Lars Løkke Rasmussen (V) flere gange har været ude at sige, at han godt vil danne regering med Mette Frederiksen (S).

»Han gik jo til valg på en fortsættelse af regeringen med Liberal Alliance og De Konservative, og han kan jo se, der ikke er noget flertal for det, og så lufter han de her nye idéer. Jeg tror, der skal være en virkelig intens vilje fra begge sider, hvis sådan en regering skal fungere,« siger Ritt Bjerregaard til B.T. og fortsætter:

»Dengang, i slutningen af 70'erne, var der jo faktisk en vilje både hos Venstre og Socialdemokratiet.«

Hun mener, at Lars Løkke Rasmussen har valgt en 'nødløsning' ved at ville ønske at danne regering med Socialdemokratiet.

Noget, Ritt Bjerregaard tror, han ønsker, for at kunne bevare sin post.

»Jeg tror, det er fordi, han vil have stemmerne i hus. Samtidigt kører Venstre jo imod Socialdemokratiet - og hvis det er et parti, man skal danne regering og samarbejde med, skal man jo ikke køre kampagner imod dem.«

Ritt Bjerregaard mener også, at det er afgørende, om der er tillid mellem de to politikere. Og det mener hun ikke ligefrem, der er mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke.

Under SV-regeringen i 70'erne var Anker Jørgensen (S) statsminister og Henning Christophersen (V) udenrigsminister.

»Anker og Henning svingede godt sammen. Så det betød, der var tillid.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ritt Bjerregaard er også overrasket over, at Lars Løkke Rasmussen har luftet idéen om at ville have Radikale Venstre med i et regeringssamarbejde.

»Dengang, da SV-regeringen blev dannet, var det afgørende for Venstre, at de Radikale ikke kom med. Og der syntes Socialdemokratiet, at de Radikale skulle med. Men der blev altså dannet en SV-regering.«

Ritt Bjerregaard er uddannet skolelærer og regnes for at være en af de mest betydningesfulde socialdemokrater sammen med Morgen Lykketoft, Poul Nyrup Rasmussen og Svend Auken.

Fra 2006 til 2009 var Ritt Bjerregaard overborgmester i København.