Ritt Bjerregaard ser tegn på, at den yngre generation ikke vil finde sig i alt, efter at Frank Jensen røg ud.

Det var det rigtige at gøre, da Frank Jensen (S) tidligere mandag så sig nødsaget til at trække sig som overborgmester for Københavns Kommune og som næstformand for Socialdemokratiet.

Det vurderer partifællen og forgængeren som overborgmester i København, Ritt Bjerregaard.

- Det kom ikke bag på mig, at han trak sig. Jeg synes, det er godt, at han selv gjorde det, siger hun til Berlingske.

Frank Jensen trak sig, efter at en række sager om hans gentagne seksuelle krænkelser af kvinder gennem 30 år var kommet frem.

Overborgmesteren blev dermed det andet prominente politiske offer i den sexismedebat, der har været i Danmark i den seneste tid.

For nylig blev Morten Østergaard nødt til at trække sig som politisk leder for De Radikale, efter at det kom frem, at han havde krænket flere kvinder. Og at han havde tilbageholdt oplysninger herom fra folketingsgruppen.

79-årige Ritt Bjerregaard kom selv frem i landspolitik i 1970'erne, hvor rødstrømpebevægelsen stod stærkt, og kvinder havde lært at sige fra.

Hun ser med de seneste sager, der er kommet frem, tegn på, at den yngre generation heller ikke vil finde sig i hvad som helst.

Det kom til at koste for Frank Jensen, der tidligere har været involveret i sager om seksuelle krænkelser.

- Siden 2004 har han haft en række sexchikanesager, hvor han har fået advarsler, og man skulle tro, at han ville stoppe, men det gjorde han tydeligvis ikke.

- DSUs formand i København, Cecilie Sværke Priess, har trukket tingene meget klart op, og det viser, at vi har at gøre med et generationsopgør, siger Ritt Bjerregaard til Berlingske.

Cecilie Sværke Priess, som er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i København, udtrykte for nogle dage siden mistillid til Frank Jensen.

Hun fortalte søndag til Jyllands-Posten, at hun havde modtaget otte nye sager om personer, der har oplevet krænkelser fra Frank Jensen eller været vidne til episoder.

En af sagerne omhandler Cecilie Sværke Priess. Frank Jensen har afvist episoden.

Der skulle angiveligt være tale om en episode i Fælledparken i maj 2019, hvor Frank Jensen havde kysset DSU København-formanden på kinden.

Cecilie Sværke Priess ønskede ikke sagen frem i offentligheden, og hun har beskyldt Frank Jensen for at bryde en aftale om anonymitet ved at have omtalt episoden.

/ritzau/