Klaus Riskær Pedersen har fået hængt sin første valgplakat til folketingsvalget op. To dage før alle andre.

Partiformanden hos partiet, der bærer hans navn, har dermed slået alle andre i kapløbet med et smart lille trick.

Klaus Riskær Pedersens familie ejer nemlig en bygning på Gammel Strand i det indre København. Og her har partiet fået hængt et enormt banner op i form af partiets valgplakat.

Plakaten er desuden af en størrelse og hænger på bygningens facade, så det kan ses fra såvel Christiansborg som fra Statsministeriet.

Formand for Partiet Klaus Riskær Pedersen har nu hængt et kæmpe banner op på Gammel Strand.

Banneret kan ikke anses for at være en rigtig valgplakat, da den er over de 0,8 kvadratmeter, som valgplakater skal være, og derfor tæller det ikke med i reglerne om opsætning af valgplakater.

Her står det specifikt, at valgplakater først må hænges op fjerde lørdag før valgdagen – den falder lørdag 11. maj.

Og på den måde er Partiet Klaus Riskær Pedersen kommet før alle andre.

Det er en smart finte, du har lavet her med din valgplakat?

»Det er ikke en finte, men jeg har sat mig ned og lavet en ansøgning til Kulturarvsstyrelsen, så vi har alle aftaler på plads – både når det gælder opsætning og nedtagning efterfølgende,« siger Klaus Riskær Pedersen til B.T.

»Vi vil gerne have folk til at sige: 'Der må være noget med det der parti, når de også kan løse den slags problemer'.«

»Og det er den første valgplakat – den er lidt stor – men det må gerne være sådan, at man kan få øje på den, når man kører forbi,« uddyber han.

Bygningen, hvor banneret er hængt op, blev erhvervet af Klaus Riskær Pedersens familie for omkring 50 millioner kroner. Det er også her, partiet i hans navn har hjemme.

Fakta om valgplakater Valgplakaterne skal være monteret på en vejrbestandig plade og må ikke være større end 0,8 m2. Valgplakater skal altid være forsynet med navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer på den person, der er ansvarlig for ophængningen (typisk kandidaten eller partiorganisationen). Oplysningerne skal kunne læses i hele ophængningsperioden, så de ophængningsansvarlige kan kontaktes, hvis plakaten hænger ulovligt. Valgplakater uden kontaktoplysninger kan blive taget ned. Kilde: Københavns Kommune

Bygningen er fredet, og det betyder, at tilladelsen til at hænge det enorme banner op har været igennem Slots- og Kulturstyrelsen – det tidligere Kulturarvsstyrelsen.

Her bekræfter man, at Partiet Klaus Riskær Pedersen har fået tilladelse til at hænge den forvoksede valgplakat op.

Den må hænge på facaden i fire uger, hvorefter det skal pilles ned igen, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen til B.T.

Det har blandt andet været medvirkende til beslutningen, at Klaus Riskær Pedersen og hans parti har hjemme i bygningen.