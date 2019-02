Riskær-familiens selskab Reboot ApS har over en årrække tjent millioner på deres virksomhed i London.

Klaus Riskær Pedersen bor i en milliondyr ejendom i det centrale København, selvom han med egne ord ikke har en krone på lommen. Og så er han direktør i en britisk virksomhed, der tidligere har givet afkast i millionklassen til familiens eget danske selskab.

Den dømte iværksætter og nuværende folketingskandidat Klaus Riskær Pedersen indsatte sidste år sig selv som direktør i det britiske selskab Reboot International Ltd.

Fra 2012 og frem til og med 2016 skæppede det godt i kassen hos Klaus Riskær Pedersens danske familieselskab med navnet Reboot ApS.

Over fem år har Reboot ApS kunnet indkassere over en million kroner årligt for sin anpart i Track Testing Ltd, som Reboot International hed inden et navneskifte i 2018. Selskabet står hos de britiske myndigheder noteret for at beskæftige sig med lydoptagelser og musikudgivelser.

Klaus Riskær Pedersen holdt pressemøde i Vartov i København, tirsdag den 19. februar 2019. Foto: Philip Davali

I alt er 6,5 millioner i udbytte gået fra det engelske selskab til familien Riskærs danske firma. Det viser en gennemgang, B.T. har foretaget af selskabets regnskaber hos de britiske myndigheder.

De 6,5 millioner kroner har dermed været med til at betale for de pompøse omgivelser, som både danske Reboot ApS og Klaus Riskær har på den fashionable adresse på Gammel Strand i det indre København, hvor Klaus Riskær Pedersens tre sønner via netop Reboot ApS ejer en ejendom, der blev købt for 49.250.000 kroner.

Da Klaus Riskær Pedersen i 2018 indsatte sig selv som direktør i Reboot International, blev en række forretningsområder fra Reboot ApS overført til det britiske selskab.

Millioner fra London Riskær-familiens selskab har årligt fået mere end en million kroner i udbytte fra det britiske selskab, som Klaus Riskær Pedersen nu er direktør for. Fra 2012 til og med 2016 har udbyttet set således ud (beregnet med dagens kurs på det britiske pund): 2012: Udbetalt til Reboot ApS: 1.354.050,6 kroner.

2013: Udbetalt til Reboot ApS: 1.354.050,6 kroner.

2014: Udbetalt til Reboot ApS: 1.354.050,6 kroner.

2015: Udbetalt til Reboot ApS: 1.354.050,6 kroner.

2016: Udbetalt til Reboot ApS: 1.108.641 kroner. Fra 2017 og frem foreligger der ikke opgørelser over udbytte. I 2018 blev selskabets anparter nedsat fra 1.496 til 1. Nu er selskabet 100 procent ejet af danske Reboot ApS, som har Klaus Riskær Pedersens tre sønner som indehavere.

Samtidig overtog danske Reboot hele ejerskabet over det britiske selskab.

Sagt på en anden måde, så er Klaus Riskær Pedersen nu direktør i et datterselskab under sine sønners danske selskab. Det danske selskabs aktiviteter bestod af delvise ejerskaber i en smerteklinik, et brødfirma og et cykellygtefirma, hvoraf flere er baseret i lande som Argentina, Holland og Malta.

Til B.T. fortalte Klaus Riskær Pedersen tirsdag i forbindelse med præsentationen af sit parti, at beslutningen om at rykke aktiviteter fra det danske Reboot til det britiske Reboot intet havde med skatteunddragelse at gøre. Netop skatteunddragelse talte han dunder mod på pressemødet tirsdag.

»Det har ingen betydning, for det er et 100 procent ejet datterselskab af Reboot. Der er ikke noget skat i det overhovedet. Der er nogle helt andre overvejelser, der har gjort sig gældende der,« sagde han og uddybede:

Blå bog: Klaus Riskær Pedersen Født 24. april 1955 i København. Tidligere gift med Anne-Mette Sølbeck og Jill Andersen. Nu samboende med Anna Pia Lykke Ring. Far til seks børn i alderen 0-32 år. Debtuerede som iværksætter med Børsinformation i 1978. Senere kom selskaber som Accumulator Invest, Lannung Bank og Cybercity til. Sidstnævnte solgte han for knap en halv milliard kroner. Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre i 1989. Blev smidt ud af Venstre i 1993 og fortsatte som løsgænger. I 2008 idømmes han seks års fængsel for bedrageri og skyldnersvig; i 2012 yderligere 1,5 år for skyldnersvig. Han prøveløslades i 2013.

»Vi laver cannabis i Sydamerika og brødfabrik i Argentina, og derfor ligger det naturligt i London. Der er ingen skat i det overhovedet. Tværtimod. Det er faktisk dårligere skattemæssigt.«

Klaus Riskær Pedersen har grundet domme for bedrageri i Danmark og en deraf følgende fængselsdom på fem år ikke haft mulighed for at sidde i direktionen eller bestyrelsen i et aktieselskab (A/S) eller anpartsselskab (ApS) i Danmark.

Men det er en anden snak i England. Og derfor gik han i 2018 fra rollen som konsulent i Reboot til direktør i Reboot International.

Om han dermed siger farvel til de 65.000 kroner om måneden, som han hævede for sin konsulentrolle i sønnernes selskab, står ikke klart.