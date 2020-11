Verdenssundhedsorganisationen WHO følger med i den dramatiske udvikling i Nordjylland, der ifølge eksperter risikerer at blive et nyt epicenter for en global pandemi.

'Vi er blevet informeret af Danmark om et antal personer smittet med coronavirus fra mink - med genetiske ændringer af virussen,' skriver WHO i en udtalelse til B.T. og fortsætter:

'De danske myndigheder undersøger den epidemiologiske og virologiske betydning af disse fund. Vi er i kontakt med dem for at få yderligere informationer om det.'

Ifølge WHO er smitte fra mink til mennesker de første kendte tilfælde af coronasmitte mellem dyr og personer.

Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Kåre Mølbak (SSI) forklarede onsdag, hvad der er på spil:

»Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgangspunkt i Danmark. Det er det, der gør, at vi skal tage det her ekstremt alvorligt.«

Derfor skal alle mink i landet slås ihjel, og torsdag kommer der nye restriktioner for syv nordjyske kommuner.

Det drejer sig om tvangslukning af barer, cafeer og restauranter, samt at borgere skal begrænse deres færdsel.

Der er desuden den fare, at de vacciner, der udvikles lige nu, måske ikke virker på den muterede coronavirus.

»Statens Serum Institut har vurderet, at vi med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, kan risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver,« sagde statsminister Mette Frederiksen onsdag.