Rina Ronja Kari har meldt sig ud af Enhedslisten. Det bekræfter hun over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at jeg har meldt mig ud af Enhedslisten,« siger hun til B.T.

Hun har dog ikke lyst til at sige, hvorfor hun har meldt sig ud.

»Det er min egen private sag,« siger hun.

34-årige Rina Ronja Kari blev valgt til Europaparlamentet 25. maj 2014, men ved valget den 26 maj 2019 mistede Folkebevægelsen mod EU, og dermed Rina Ronja Kari, sit mandat.

Til gengæld kunne Enhedslisten, der for første gang stillede op til EP-valget, sende sin kandidat Nikolai Villumsen til EU.

Efter valgnederlaget valgte Rina Ronja Kari at trække sig som frontfigur for bevægelsen.

»Jeg har egentligt hele tiden tænkt, at når man får sådan et valgnederlag, så giver det rigtig god mening, at det er nogle andre, der skal stå i spidsen,« sagde hun til Ritzau i august.

Rina Ronja Kari arbejder nu med grøn omstilling som Public Affairs-konsulent hos den erhvervsdrivende fond Dansk Standard, der sikrer at danske virksomheder og organisationer får størst mulig værdi af internationale standarder og standardisering.