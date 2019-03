Undervisningsminister Merete Riisager kalder episode på Ørestad Gymnasium for bekymrende.

Undervisningsminister Merete Riisager mener ikke, at man skal have ondt af hende efter torsdagens episode på Ørestad Gymnasium.

Det skriver ministeren på sin Facebook-side.

Ministeren nævner hverken "luder"-råb eller møntkast i sit opslag, men skriver, at episoden på gymnasiet var "bekymrende", og at en tur ned ad trappen på gymnasiet var "den mest anstrengte del", hvilket "kom bag på hende".

Ritzau forventer at få et interview med ministeren inden for kort tid.

Merete Riisager var sammen med sognepræst Kathrine Lilleør på gymnasiet, der ligger på Amager, for at diskutere demokratisk dannelse.

TV2 Lorry beskriver, at ministeren blev "buhet" ud, og at eleverne var mødt frem med bannere, der udtrykte protest mod nye fraværsregler og besparelser.

Ifølge Ritzaus oplysninger blev ministeren stoppet, da hun gik fra sin frokost og til en klasse for at deltage i et modul.

Her blev der stillet spørgsmål til ministeren fra eleverne om blandt andet nedskæringer og fraværsregler.

Men ifølge Altinget blev der også kastet mønter og råbt "luder" efter ministeren.

- Det var voldsomt. Jeg har ikke oplevet sådan en stemning før, siger undervisningsministerens særlige rådgiver, Søren Poul Nielsen, til Altinget og uddyber:

- Det var ikke en tryg situation. Det skulle håndteres, men blev det ikke, og derfor måtte vi afbryde besøget. Det var intimiderende. Protester er helt på sin plads og en vigtig del af demokratiet. Det er truende adfærd og skældsord ikke. Der blev råbt luder efter en minister. Det er altså alvorligt, siger han.

I et Facebook-opslag kritiserer sognepræst Kathrine Lilleør rektor på Ørestad Gymnasium Jonas Lindelof for ikke at håndtere episoden.

Jonas Lindelof fortæller til Ritzau, at han forsøgte at skride ind. Men at det var vanskeligt at få eleverne tilbage til deres klasser.

- Jeg oplevede ikke selv de beskrevne ting, men det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg er ked af, at de siger, at vi ikke greb ind, for det gjorde vi selvfølgelig, siger rektor Jonas Lindelof.

- Det er selvfølgelig mit ansvar. Men man kan ikke bare få 500 elever til at rette ind, når temperamentet er i kog. Jeg forsøgte at få de unge til at gå tilbage til deres klasseværelser, siger han.

Elevrådet på gymnasiet har tidligere fortalt Ritzau, at det ikke genkender en "aggressiv stemning".

/ritzau/