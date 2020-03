Efter en stribe af skandalesager har Rigsrevisionen startet en ordning, så alle kan melde svig og bedrag ind.

Rigsrevisionen har åbnet for en whistleblower-ordning efter de seneste års mange skandalesager i staten som Britta Nielsens svindel, refusion af udbytteskat og seneste svindel med indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Ordningen er udløst af, at statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at "undersøge statens forretningsgange og interne kontroller med henblik på at undgå statsansattes besvigelser."

- Så har du nu en særlig mulighed for at dele din viden med Rigsrevisionen, da vi har åbnet op for en whistleblowerordning.

- Ordningen vil være åben i perioden 2. marts 2020 til 1. maj 2020, hvor du kan indberette formodninger om svig/besvigelser begået af statsansatte på områderne løn, tilskud og indkøb, skriver Rigsrevisionen i en meddelelse om den nye ordning.

/ritzau/