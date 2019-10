Melania Trump er ikke ligefrem kendt for at udtale sig til offentligheden, og selv nu, hvor hendes mand står over for en rigsretssag, forholder hun sig fortsat tavs.

Det er ellers en meget alvorlig sag.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, vil indlede en rigsretsproces mod Donald Trump og dermed undersøge muligheden for at indlede en rigsretssag mod præsidenten.

En rigsretssag, som i sidste ende kan betyde, at Trump må gå af.

Men Melania Trump nægter at udtale sig, og hun lader således andre tale for hende:

»Selvfølgelig følger hun med i, hvad der foregår omkring hendes mand. Hun følger altid med i, hvad der foregår i nyhederne,« siger Melanias talsperson, Stephanie Grisham til CNN og fortsætter:

»Der er ingen grund til, at førstedamen skal spilde sin tid på at kommentere noget, som bare er mere chikane og nonsens fra oppositionen.«

Heller ikke præsidentdatter Ivanka Trump vil udtale sig direkte om sagen:

»Jeg mener, at det handler om prioriteringer,« siger hun ifølge CNN:

»Vi har vores prioriteringer i Det Hvide Hus. Hver dag kæmper vi for amerikanske arbejdere. Vi kæmper for at øge livskvaliteten for hver eneste person i dette land, og vi vil holde det løfte. Det er vores prioritet.«

Da Ivanka af en journalist bliver spurgt til, om processen ikke er belastende for Trump-familien, svarer hun:

»Jeg tror, at enkelte ting er uden for vores kontrol, og for at opnå succes må man fokusere på fremtiden og arbejde hårdt hver dag for at gøre en forskel.«