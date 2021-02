Rigsretten mod tidligere udlændinge- integrationsminister Inger Støjberg vil begynde 2. september og bestå af 38 retsmøder. Det oplyser Rigsretten på sin hjemmeside.

Folketinget har vedtaget at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg for sagen om en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden individuelle vurderinger. Instruksen blev givet i 2016, da Inger Støjberg var minister.

Kalenderen for Rigsretten, der er lagt på rigsretten.dk, viser, at der vil være forberedende møde i juni, og at hovedforhandlingen - den egentlige retssag - vil begynde 2. september.

Der vil være retsmøder løbende frem til tirsdag den 30. november. Retsdagene forventes at vare fra klokken ni om morgenen til klokken tre om eftermiddagen.

