Kort efter nytår tager Folketinget stilling til, om der skal rejses en rigsretssag mod Venstres næstformand.

En uvildig advokatvurdering, som skal se på en eventuel rigsretssag mod Inger Støjberg (V) i sag om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, er klar i begyndelsen af januar.

Dermed kan det nye år begynde med en potentiel skidt nyhed for Venstre og næstformand Støjberg, der er tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Folketinget skal tage stilling til en eventuel rigsretssag mod Støjberg. Til det er der brug for en uvildig advokatvurdering af Instrukskommissionens konklusioner.

Det står fast efter et møde i et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget torsdag.

Det er op til et politisk flertal, om Venstres nuværende næstformand skal stilles for en rigsret.

Et muligt flertal skal ikke tage sig for god tid. Sagen falder nemlig for forældelsesfristen 10. februar 2021. Derefter vil man ikke vil kunne drage eventuelle konsekvenser.

