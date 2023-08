Dialog, dialog og lidt mere dialog.

Efter skyderiet på Christiania lørdag aften, hvor en person blev dræbt og flere såret, sagde justitsminister Peter Hummelgaard (S) søndag i et interview med TV 2, at man ikke bare »kunne sende bulldozere ud« for at rydde Pusher Street én gang for alle.

I stedet er det ifølge ministeren for lov og orden afgørende at 'indgå i dialog' i stedet for.

Det får nu flere partier til at lange hårdt ud efter ministeren, hvis tilgang bliver kaldt for direkte vattet.

»Vi kommer til at intensivere den dialog, vi allerede har igangsat inden sommerferien med både christianitterne – som har fået nok – og Københavns Kommune,« lød det fra Hummelgaard i interviewet med TV 2, da han blev spurgt om, hvad han konkret ville gøre for at lukke Pusher Street.

Han forklarede, at en rydning af Christiania ville koste mange ressourcer for politiet.

»Det er også vigtigt at understrege, at Christiania står oven på 50 års kultur og 50 års historie. Langt de fleste af årene har beboerne også holdt også hånden over den organiserede kriminalitet,« sagde han.

Den tilgang bryder Dansk Folkeparti sig mildest talt ikke om.

»Det er vattet. Dialogkaffe løser ikke noget. Hummelgaard burde starte med at sætte sig i spidsen for en ny bandepakke og få fjernet de kriminelle, der huserer derude,« siger Mette Thiesen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

En skudepisode på Christiania fredag aften, hvor flere blev såret og én døde, har på ny sat gang i debatten om Pusher Street. Foto: Anthon Unger Vis mere En skudepisode på Christiania fredag aften, hvor flere blev såret og én døde, har på ny sat gang i debatten om Pusher Street. Foto: Anthon Unger

»Pusher Street skal ryddes fuldstændig. Den del af de kriminelle, der ikke har statsborgerskab, skal sendes ud,« siger hun.

Samme toner kommer fra De Konservative.

»Det er noget vrøvl, at vi skal huske på, at Christiania står på 50 års kultur, og at det gør det svært at rydde Pusher Street,« siger retsordfører Mai Mercado, som fortsætter:

»Jeg så helst at politiet ryddede kalenderen i eftermiddag og tog ud og fjernede Pusher Street.«

Men hvorfor gjorde Søren Pape så ikke det, da han var justitsminister?

»Søren har virkelig været hardcore overfor Pusher Street. Havde der været det rette værktøj til det, så havde han også hevet det frem af skuffen.«

Men det værktøj er vel bare den danske narkotikalovgivning. Hvorfor brugte I ikke bare den?

»Det er ikke så nemt, for så havde vi gjort det. Søren Pape ville dog aldrig have sagt, at vi skulle indgå dialog,« siger Mercado.

Enhedslisten har heller ikke tillid til at Hummelgaard er i stand til at løse problemet Pusher Street.

»Nej, det har jeg ikke,« siger retsordfører Rosa Lund og fortsætter:

»Jeg synes ikke ministerens udtalelser vidner om, at han vil handle. Pusher Street skal ryddes,« siger Rosa Lund.

»Dialog er meget godt, men på den korte bane er svaret en større politiindsats. Vi så også gerne en lokal politistation med døgnbemanding på Christiania, så Pusher Street ikke bare åbner et par timer efter den er ryddet,« siger hun.

B.T. har i løbet af mandag forsøgt at få en kommentar fra Peter Hummelgaard for at høre, hvad han konkret har tænkt sig at gøre for at få lukket Pusher Street, men det har endnu ikke været muligt.



Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.