Nytårsaften plejer at være en glædelig begivenhed, siger statsminister Mette Frederiksen på pressemøde.

Der er endnu for tidligt at sige præcist, hvad den stigende udbredelse af coronavirus får for nytårsaften i et år, som mange vil betegne som horribelt.

Det står dog fast, at den ikke kommer til at ligne andre nytårsaftener.

Der er givetvis mange, der gerne vil fejre, at der i det nye år ventes at blive uddelt vacciner til borgerne.

Men der bliver ikke mulighed for at holde en stor fest, hvis det står til regeringen og myndighederne.

- Vi opfordrer til, at man holder en markant anderledes nytårsaften, end man plejer at gøre.

- Nytårsaften plejer at være en glædelig begivenhed, men hvis nogen holder nytårsfest, risikerer vi, at man sætter det over styr, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

I næste uge vil der komme en udmelding om, hvad situationen mere præcist får af betydning for nytårsfejringen i år.

- Myndighederne arbejder videre, hvad angår selve nytårsaften. Det vi siger i dag om de generelle restriktioner, er det, vi forventer frem til 3. januar.

- Der kan altid opstå en situation, hvor der er noget, vi ikke har taget højde for. Men vores forventning er, at det her vil gøre sig gældende frem til 3. januar, siger Mette Frederiksen.

De store festers tid er ikke lige nu ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Selvfølgelig skal man markere, at året skifter, men hvis man drømmer om den helt store fest, så må vi vente med at fejre det.. Det er ikke en stor fest, der kan holdes, siger han på pressemødet.

