Efter et stort politisk drama, hvor ingen partiledere har villet svare på spørgsmål fra pressen, efter Enhedslisten har forladt konstitueringsaftalen, tog borgmesteren pludselig bladet fra munden i et improviseret pressemøde lidt efter 17.00 søndag.

Det kom så pludseligt, at B.T.'s udsendte reporter var låst ude af rådhuset og forgæves måtte banke på alle døre.

Heldigvis var andre medier blevet lukket ind på rådhuset. Til dem fortalte borgmesteren og partilederne fra hans støttepartier, at de var skuffede over Enhedslisten.

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den her søndag har udviklet sig på en måde, ingen havde regnet med,« siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S), ifølge Fyens.dk.

Borgmesteren sætter også tyk streg under, at integritet og troværdighed er det »vigtigste«, man har i politik, med henvisning til Enhedslisten.

De Konservative, SF, Radikale Venstre og Nye Borgerlige fortæller alle på pressemødet, at de stadig står bag den socialdemokratiske borgmester.

Ifølge TV 2 Fyn, så har borgmesteren nu inviteret til nye konstitueringsforhandlinger, hvor også Venstre og Christoffer Lilleholt er inviteret.

Til pressemødet, hvor det ikke var muligt for journalister at stille spørgsmål, fortalte Susanne Crawley (RV), at hun ikke er stolt af den situation Enhedslisten har bragt byen i.

»Nu står vi i en situation, hvor vi er blevet en cirkusby.«