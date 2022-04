88 kroner for 10 liter olie er blevet til 230 kroner for 10 liter olie.

Det er blevet virkeligheden for Jacob Niebuhr, der driver tre restauranter. Hans forretning kan simpelthen ikke følge med den galoperende inflation.

De nyeste inflationstal ligger lige nu på 5,4 procent sammenlignet med marts i 2021. Fødevareinflationen ligger nu på 6,8 procent.

»Det er gået fra at være måned for måned til at være uge for uge, at priserne stiger. Derfor kan vi ikke nå at sætte priserne op, så noget, vi tjente penge på for en uge siden, taber vi penge på nu.

Det er ufatteligt svært det her,« siger Jacob Niebuhr til B.T.

De stigende priser på fødevarer går fra leverandørerne og sætter sig direkte i forbrugernes menukort, og det kan Jacob Niebuhr godt mærke, at forbrugerne har lagt mærke til. Hans restauranter har nemlig hævet priserne med 10-15 procent.

For da det gik op for forbrugerne, at priserne på menukortet steg, begyndte de at melde tilbage med en lavere tilfredshed i forhold til, hvad de fik for pengene.

»Der er nogle ændringer i forbrugsmønstrene. Måske sparer man lidt på frokosten på hverdage eller et aftenbesøg mindre på hverdage, og så giver man den lidt mere gas i weekenden,« siger Jacob Niebuhr og tilføjer.

»Vi ser også, at der er færre gæster sidst på måneden, end vi plejer at se. Omvendt går folk lidt ekstra ud i starten af måneden.«

Jacob Niebuhrs historie er ikke den eneste.

Politisk chef i brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer Freja Brandhøj siger:

»De er først virkelig pressede over, at priserne stiger hele tiden. Hver gang de køber noget, så er det lige lidt dyrere. Alt i alt er de nervøse for, hvornår krisen stopper. Det bedste, restauratørerne kan gøre lige nu, er at appellere til forbrugernes forståelse for situationen. Det kan de blandt andet gøre via sociale medier.«

Både Jacob Niebuhr og Freja Brandhøj appellerer til, at man fra politisk side indfører differentieret moms på fødevarer.

De peger på, at det vil gøre det billigere for både restauratørerne og i sidste ende forbrugerne at komme ud og spise.

B.T. har spurgt Skatteministeriet, hvad man tænker om at differentiere momsen på alle fødevarer, og hvad man har tænkt sig at gøre ved de stigende fødevarepriser.

Skatteministeriet er ikke vendt tilbage før publicering.