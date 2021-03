De hårdt ramte restauranter, barer og cafeer tripper for at åbne dørene for tørstige og sultne gæster.

Men hvis det bliver et krav for gæsterne at vise vaccinepas eller en spritny negativ coronatest – ja, så vil det ødelægge hele genåbningsfesten, lyder den kraftige advarsel til politikerne fra restaurationsbranchen.

»Vi er klar til at åbne, men hvis vi kun må åbne for gæster med vaccinepas eller en dugfrisk coronatest, så vil det være et kæmpe slag. Vores kundegrundlag bliver begrænset, og vi skal opbygge et system, hvor vi tjekker folk,« siger Katja K. Østergaard, administrerende direktør i brancheforeningen Horesta.

Jan Laursen ejer Bone's-restauranterne, der ligesom alle andre spisesteder har været tvangslukket siden før jul.

Han har nu mistet tålmodigheden med politikerne og advarer om, at restauranterne ikke må komme sidst på genåbningslisten.

»Politikerne har spredt en falsk myte om, at det er farligere at sætte sig på en restaurant med god plads end at stå som sild i en tønde i Bilka. Vi er ekstremt frustrerede over, at restaurationerne virker til at være røget langt ned på genåbningslisten,« siger han.

Hvis Jan Laursens restauranter bliver pålagt, at ingen gæster uden vaccinepas eller negative coronatest må komme ind, så bliver genåbningen en slatten omgang, mener han.

»Vi taber mange, mange tusinde kroner hver dag. Og hvis vi skal kunne betale af på den gæld, når vi genåbner, så vil begrænsninger som vaccinepas ramme vores forretningsgrundlag hårdt,« siger han.

Ifølge B.T.s kilder arbejder sundhedsmyndighederne og regeringen i disse dage med forskellige scenarier for, hvordan restaurationslivet kan genåbne på et tidspunkt.

Her er et scenarie netop, at gæster skal være vaccineret eller vise en negativ coronaprøve, som er højest 72 timer gammel for at blive lukket ind.

Onsdag sagde statsminister Mette Frederiksen, at 'brugen af coronapas' bliver en del af genåbningsforhandlingerne.

Og i disse dage sidder eksperterne og regner på smitteeffekten ved åbning af alt fra restauranter til fitnesscentre. Men ud fra de politiske udmeldinger er det ikke restaurationslivet, som står i første række.

»Vi forstår godt, at skolebørnene trænger til at komme tilbage. Men mange restaurationer er små erhvervsdrivende med rødglødende kassekreditter. De forstår simpelthen ikke, hvis de står sidst på genåbningslisten og måske endda bliver underlagt særlige krav om vaccinepas,« siger Katja K. Østergaard.

Men når folk også kan vise en ny negativ coronaprøve, så er det vel ikke så slemt?



»Det er et problem i forhold til alle de spontane gæster. For du kan ikke bare tage en impulssiv kop kaffe på en café eller en god frokost, hvis ikke du tilfældigvis har en ny coronatest,« siger hun.

Ifølge Bone's-ejeren Jan Laursen vender vaccineplanen også den tunge ende nedad for restauranterne og barerne.

»Det lader til, at de unge bliver vaccineret allersidst. Men det er netop dem, som generelt prioriterer oplevelser og fornøjelser mest i deres forbrug,« siger han.