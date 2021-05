Fra 21. maj er næsten alt nedlukket blevet åbnet. Nu ønsker brancheorganisation udfasning af restriktioner.

Horesta, der er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, efterlyser på baggrund af nattens genåbningsaftale en køreplan for, hvordan restriktioner såsom coronapas og kvadratmeterkrav udfases.

Ifølge Kirsten Munk Andersen, der er politisk direktør i Horesta, begrænser restriktionerne erhvervenes mulighed for at komme ordentligt på benene igen.

- Vi har i dag mere end 28 procent (af befolkningen, red.), der har fået det første vaccinestik, og vi bliver mere og mere beskyttet i befolkningen.

- Derfor er der ikke grund til, at vi har alle sidste års restriktioner - plus et krav om coronapas lagt ned over vores erhverv.

- Vi er i en genåbning, og vi har brug for at få mulighed for at rejse os igen, siger direktøren.

Natten til tirsdag blev et bredt flertal i Folketinget enige om endnu en genåbningsaftale.

Det betyder, at stort set alt, der har været nedlukket som følge af coronaepidemien, genåbner fra fredag den 21. maj.

Genåbningen sker dog med restriktioner.

Ud over kravet om at fremvise coronapas - for eksempel en negativ test eller dokumentation for tidligere smitte - er der i brancherne krav om afstand mellem gæsterne, loft over antallet af gæster og tidlig lukke tid.

Oveni det er store dele af erhvervet påvirket af, at Danmarks indrejserestriktioner gør det meget svært at trække udenlandske turister til, lyder det.

Kirsten Munk Andersen siger, at restriktionerne hver især besværliggør muligheden for eksempelvis at tage ud at spise spontant, og det kan mærkes.

Hun mener, at man bør igangsætte udfasningen hurtigst muligt, og at man skal starte med coronapasset, mens der derfra skal være tale om en gradvis lempelse af alle restriktioner over flere trin.

/ritzau/