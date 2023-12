I finanslovaftalen for 2024 er forhandlingsreserven fordoblet til knap en milliard kroner, erfarer Ritzau.

Parterne bag næste års finanslov er enige om at fordoble puljen, som der er forhandlet om.

Det betyder, at forhandlingsreserven er på knap en milliard kroner kroner ifølge papirer fra aftalen, som Ritzau har set.

Tre andre kilder bekræfter tallet.

Den endelige aftale bliver præsenteret mandag formiddag af finansminister Nicolai Wammen (S).

Oprindeligt var der afsat 500 millioner kroner, som partierne kunne forhandle om.

Men det tal er altså blevet fordoblet i den endelige aftale, som er den mest brede finanslov i flere årtier.

Af papirerne fremgår det, at selve forhandlingsreserven er på 500 millioner kroner. De sidste knap 500 millioner kroner går til forskellige puljer og reserver, som skal udmøntes senere.

Det gælder blandt andet en reserve til udsatte ældre og lokale initiativer. Det fremgår af papirerne.

Ifølge en kilde går pengene til et løft af den grønne omstilling og velfærden, hvilket også var det, regeringen foreslog i august, da årets forslag blev lagt frem.

En del af pengene er fra ubrugte midler fra 2023 ifølge kilden.

Ved de seneste finanslovsforhandlinger var der en historisk lille forhandlingsreserve på 200 millioner kroner i regeringens forslag.

Tidligere år har beløbet dog ligget over både én og to milliarder kroner. Så det har været et relativt lille beløb, parterne har forhandlet om denne gang også.

Det er da også lykkedes at fordoble beløbet.

På pressemødet deltager foruden finansministeren også indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Foruden regeringen deltager aftalepartierne i form af SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

/ritzau/