»En hån mod det gamle kvarter«, »en skændsel« og »en synd og skam«. Det er blot få af mange ord, som bruges til at beskrive den situation, René Brandenborg sammen med sine naboer befinder sig i.

»Det her er en kamp, som har stået på virkelig længe. Og jeg må bare sige, at det er horribelt, at man er villig til at ødelægge såden en oase,« siger René Brandenborg.

Men hvad er det så for en kamp, han kæmper?

For at forstå det, må man bevæge sig en del år tilbage i tiden.

René Brandenborg er pensionist og er bosat i det bevaringsværdige kvarter Gerthasminde i Odense. Hans hus ligger blandt mange ældre huse, der alle blev udtænkt og opført i 1912 af arkitekten Anton Rosen. Og i 1990 blev der så tegnet en bevaringsværdig lokalplan, hvis formål var at sikre området.

Alle var glade.

Lige indtil byrådet udarbejdede en ny lokalplan i foråret 2021, hvor én grund ikke længere var en del af den oprindelige bevaringsværdige lokalplan.

På den nye lokalplan er én enkelt grund taget ud af sammenhængen. Foto: Odense Kommune. Vis mere På den nye lokalplan er én enkelt grund taget ud af sammenhængen. Foto: Odense Kommune.

Årsagen til, at der blev udarbejdet en ny lokalplan, er, at ejeren af grunden, en fond ved navn K.C. Nielsens Fond, ønsker at opføre nyt etagebyggeri lige netop der. Det ønske bliver gjort muligt af en ny lokalplan.

»Det vil uden tvivl ødelægge hele indtrykket af området, og man vil heller ikke på samme måde kunne kigge ind og nyde udsynet,« siger René Brandenborg om de forestående planer og tilføjer:

»Det her område er bare noget ganske særligt. Jeg forstår ikke, hvorfor man er villig til at ødelægge det på den måde.«

Men René Brandenborg er ikke den eneste, der er parat til at kæmpe en kamp for sit område.

For nyligt har endnu en fortørnet borger i Odense oprettet en underskriftindsamling i håb om på den måde at råbe politikerne op.

»Hvis man ikke kan have tillid til lokalplaner, som er oprettet for at beskytte et særligt område, så er de lokalplaner jo ikke en gang det papir værd, som de er skrevet på,« siger Jacob Holm om baggrunden for den nyd underskriftindsamling.

Jacob Holm har nu startet en underskriftindsamling for at stoppe planerne om byggeri i det gamle kvarter. Privatfoto. Vis mere Jacob Holm har nu startet en underskriftindsamling for at stoppe planerne om byggeri i det gamle kvarter. Privatfoto.

Jacob Holm bor ikke selv i Gerthasminde, men det ændrer ikke på, at det er en sag, han er meget optaget af.

»Det her påvirker jo hele Odense, for hvis man kan gøre sådan ét sted, så kan man gøre det alle steder. Man skal jo kunne have tillid til lokalplaner,« siger Jacob Holm, der i år stiller op til Odense Byråd for Alternativet.

Allerede på fem dage har underskriftindsamlingen fået tilslutning fra over 100 odenseanere, der alle ønsker at stoppe byggeriet på Falen 20, som altså er den grund, det hele drejer sig om.

»Man har jo set mange gange før, at hvis der er stor nok opbakning, så lykkes det også at råbe politikerne op. Det kan godt ske, og jeg er meget forhåbningsfuld,« siger Jacob Holm.

Lige nu udgøres grunden af en lav garagebygning, som beboerne i området heller ikke er begejstrede for. Men den er bedre end alternativet, mener René Brandenborg.

»Garagebygningen er ikke pæn, men den er i det mindste lav. Så udsynet ind til Gerthasminde er uforstyrret,« siger René Brandenborg.