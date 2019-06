Venstres Tommy Ahlers pulveriserede den tidligere partirekord i hovedstaden og stormede onsdag ind i Folketinget med et skyhøjt antal personlige stemmer.

Selv havde den populære iværksætter svært ved at tro sine egne øjne, da han dagen derpå - for første gang - så det endelige resultat.

»Det er jo helt vildt. Nærmest uvirkeligt, at så mange har sat deres kryds ud for mit navn. Man troede lidt, at der var sket en fejl. At de måske i målingen havde sat et nul for meget på.«

Tommy Ahlers, Venstres nu fungerende uddannelses- og forskningsminister, siger det med et smil.

Han er glad. Han er mere end glad. Ingen tvivl om det.

Men man fornemmer også, at der i 43-årige Ahlers er en beskeden sønderjysk håndbremse trukket. Han er ikke typen, der slynger om sig med prangende sejrsgloser.

Slog Pind til pindebrænde

Ud fra tallene har Tommy Ahlers - som stillede op til Folketinget for første gang - dog ingen grund til at udvise beskedenhed.

Hans 26.420 personlige stemmer, som han høstede i Københavns Storkreds, giver ham på landsplan en samlet femteplads. Kun overgået af etablerede politikere som Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pernille Skipper og Inger Støjberg.

I storkredsen fik Tommy Ahlers næstflest stemmer. Blandt andet med stor afstand til SF’s Pia Olsen Dyhr og Radikales Ida Auken.

I interne rækker vippede han Søren Pind af - ja, pinden, der indtil nu sad på rekorden over flest personlige V-stemmer i København.

Søren Pinds rekord fra 2011 har du slået med over 10.000. Hvad tænker du om det?

»Det er vildt. Men det er også overvældende. Og man kan jo godt få tanken: 'Kan jeg nu leve op til det?',« spørger Tommy Ahlers.

Rockstjernestatus

Hvad der ligger bag Venstre-politikerens succes, kan hovedpersonen ikke selv give et entydigt svar på.

I forhold til de unge vælgere - hvor iblandt Tommy Ahlers menes at have fået en del stemmer - tror han, at hans rolle som en ‘anderledes’ uddannelses- og forskningsminister har spillet en rolle.

»Jeg har haft ansvaret for uddannelse under mit første år i politik, og i den rolle har jeg givet de studerende noget mere frihed og tillid, samtidig med at jeg har fortalt dem, at alle har brug for at sænke skuldrene en smule. Vi har alle sammen brug for at høre, at vi ikke alle sammen er perfekte.«

»Jeg tror, det har betydet noget, at jeg har turdet at snakke om nogle ting på en lidt anderledes måde.«

Du kommer ind med en succesfuld baggrund fra erhvervslivet. Du er kendt fra tv. Du har lidt sådan en rockstjernestatus...

»Njaaa… Det ved jeg nu ikke.«

Jo, kan man ikke godt sige det? Det er de færreste, der stiller op første gang og høster femteflest stemmer på landsplan. Hvor meget betyder din baggrund og den kendisfaktor, du kommer med?

»Jeg tror da helt klart, at det har betydet noget, at jeg har lavet noget andet, inden jeg gik ind i politik. Det har nok gjort, at nogen som udgangspunkt har syntes, at det var interessant.«

»Og så er det nok også sådan, at når nogen har hørt om noget, jeg har sagt eller gjort inden, er det første filter måske væk. Måske fordi man føler, at man allerede kender mig og ved, hvad jeg står for.«

Storstilet kampagne

For københavnerne har Tommy Ahlers ansigt gennem de sidste fire ugers valgkamp været let at genkende.

Busbannere med teksten 'Stem en iværksætter i Folketinget' og utallige valgplakater på broer, facader og i lygtepæle har gjort vælgerne opmærksomme på Tommy Ahlers og hans kandidatur.

Også på nyheds- og sociale medier har iværksætteren lanceret et storstilet PR-projekt.

Jeg ved ikke, hvor meget du kan sige? Men kan vi komme tættere på, hvad det har kostet at føre så massiv en kampagne?

»Nej,« lyder det korte svar fra Tommy Ahlers.

Han afvæbner dog hurtigt med et grin, inden han fortsætter:

»Nej, men det er ikke sådan, at jeg med min baggrund har tænkt, at nu skal den virkelig ha’. Jeg tror, at jeg ligger nogenlunde på niveau med andre kandidater, der har ført kampagne i København.«

Der er flere, der synes, at dine plakater ser anderledes ud. Er de lavet i en anden kvalitet? Med nogle andre farver?

»Haha… Nej, det er de ikke. De er trykt på præcis samme måde, som de andre plakater. Og på det samme trykkeri, som mange partier bruger.«

»Men det er måske designet. Vi har valgt et billede med en hvid ramme omkring, hvor billedet ikke går helt ud i siderne. Jeg er æstetiker, og det er også derfor, at jeg har lavet min plakat lidt anderledes. Jeg synes bare, at det ser mere elegant ud.«