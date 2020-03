Hvis ikke danskerne holder sig hjemme og dropper påskefrokosten hos familien, er regeringen klar til at indføre et rejseforbud mellem de forskellige landsdele i Danmark.

Det indikerede statsminister Mette Frederiksen mandag, og tirsdag slog sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke det fast.

»Det er et af de elementer, som vi vil være nødt til at tage op af værktøjskassen, alt afhængig af de sundhedsfaglige argumenter. Men det vil også afhænge af, hvor gode danskerne er til at efterleve opfordringerne for myndighederne,« sagde Magnus Heunicke, da B.T. spurgte ham på pressemødet.

Han fortæller, at myndighederne blandt andet vil tjekke data fra danskernes brug af Rejsekort for at få et overblik over, hvordan danskerne rejser rundt i landet og mellem regionerne.

Det skal danne grundlag for, om der skal indføres restriktioner eller rejseforbud mellem de forskellige landsdele.

»Det er uhyre vigtigt, at vi ikke starter nye smittekæder gennem rejseaktivitet,« siger Magnus Heunicke.

Frygten er, at coronasmitten spredes mellem regionerne - særligt i påsken, hvor mange traditionelt rejser rundt i landet til familie.

Hos Sundhedsstyrelsen er man også klar til at anbefale et rejseforbud mellem landsdelene, hvis danskerne ikke bliver hjemme.

»Det vil altid at være en politisk vurdering, om der skal indføres et forbud. Men det er bestemt noget, der indgår i myndighedernes løbende vurdering,« siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Han fortæller dog, at smitten indtil videre ikke er ekstra udbredt i specifikke dele af landet, selv om hovedstadsområdet og Østjylland er lidt hårdere ramt end andre områder.

»Men hvis vi kommer til at se en meget store geografisk forskelle i smittetrykket i Danmark, så er tiltag for at begrænse rejseriet på tværs af landet bestemt noget, der ligger i værktøjskassen,« siger Søren Brostrøm.

Men der er meget lidt dokumentation for, at et internt rejseforbud i et land har den store effekt, mener Christian Wejse, overlæge på Skejby Sygehus og lektor på Aarhus Universitet.

»Alle tiltag, der kan nedsætte aktiviteten i samfundet og kontakten mellem mennesker, kan principielt have en effekt. Men vi har bare ikke rigtig data på, hvor meget et sådant forbud kan nedsætte smitten, og om det står mål med de gener, som det vil medføre,« siger han.

I Spanien, som lige nu er meget hårdt ramt af coronavirussen, fortæller myndighederne, at smittespredningen er blevet så voldsom, netop fordi der har været stor rejseaktivitet internt i landet.

Forskellen mellem Danmark og Spanien er dog, at coronavirussen til en start var centraliseret omkring Madrid, mens den hele tiden har været spredt ud over danmarkskortet.

Rejseforbuddet for udlændinge, der vil rejse til Danmark, gælder foreløbigt til og med den 13. april.