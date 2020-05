Skal der være en dansk rejsebranche efter coronakrisen, må staten iværksætte ny støtteordning, mener branchen.

Danske rejsebureauer er rystede over de nye rejsevejledninger, som regeringen har meldt ud fredag.

Ifølge de opdaterede rejsevejledninger frarådes alle danskere ikke at rejse til alle andre lande end Tyskland, Norge og Island indtil tidligst 31. august.

Lars Thykier, der er administrerende direktør i brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening, kalder beslutningen for "uhørt - selv i en coronatid".

- Den danske rejsebureaubranche er med regeringens forlængelse af rejsevejledningernes fraråden frem til 31. august nærmest blevet lukket, siger han.

Han opfordrer derfor til, at staten straks søsætter en ny hjælpeordning, hvis de ønsker at branchen fortsat skal eksistere efter coronakrisen.

- Med regeringens tidligere udmelding om at sikre, at der fortsat er en dansk rejsebranche på den anden side af coronakrisen, er det nu fuldstændig essentielt, at regeringen straks kommer med en fuld statsstøtteordning til branchen som mindst skal række året ud, siger Lars Thykier.

/ritzau/