Den tidligere vært på 'TV Avisen' Reimer Bo har haft en hidtil hemmeligholdt skyggerolle i dansk politik.

Mellem 2015 og 2019 var han medierådgiver for Radikale Venstres formand, Morten Østergaard.

»Jeg har faktisk mødtes i fire år hver uge med Morten Østergaard og gennemtævet og rådgivet ham,« siger Reimer Bo til Finans i et interview i forbindelse med den tidligere tv-værts 70-års fødselsdag.

Gennemtævningen, som den tidligere tv-vært refererer til, var ikke fysisk, men handlede i stedet om at klæde den radikale formand på frem mod partilederdebatterne under folketingsvalget i 2015.

Reimer Bo fylder i dag, den 7. juni, 70 år. Foto: Mathias Svold Vis mere Reimer Bo fylder i dag, den 7. juni, 70 år. Foto: Mathias Svold

Det foregik på den måde, at hvis Morten Østergaard havde en position på et givent område, ville Reimer Bo trykteste hans svar i et kritisk, internt interview.

På den måde ville Morten Østergaard være bedre forberedt, når han fik kritiske spørgsmål fra andre journalister eller fra sine politiske modstandere i partilederdebatterne.

Helt konkret rådgav Reimer Bo Morten Østergaard til at gå mere til Lars Løkke Rasmussen (V) under valgdebatterne ved det forrige folketingsvalg.

B.T. har været i kontakt med Radikale Venstres pressetjeneste, men de kan hverken be- eller afkræfte, at Reimer Bo har fungeret som medierådgiver for Morten Østergaard i den fireårige periode.

De Radikale har ingen kommentarer til sagen.

Modtog voldsom kritik

Ud over at have været vært på 'TV Avisen' har Reimer Bo bl.a. været vært på DR-programmerne 'Rigets tilstand', 'Absolut fredag' og samtaleserien 'Reimer Bo møder'.

Reimer Bos mangeårige samarbejde med DR sluttede ikke rosenrødt.

Efter han i 2007 stoppede som fastansat, fortsatte han med at levere opgaver til DR gennem sit eget firma.

Erhvervsmanden Stein Bagger og Reimer Bo under interviewet, der blev bragt på DR. Vis mere Erhvervsmanden Stein Bagger og Reimer Bo under interviewet, der blev bragt på DR.

Blandt andet lavede Reimer Bo et meget omdiskuteret og kritiseret interview med den narkodømte jetsetter Rigmor Zobel. Kritikken gik blandt andet på, at Reimer Bo ikke havde været kritisk nok.

Det samme gjorde sig gældende ved et senere interview med den bedrageridømte erhversmand Stein Bagger. Her blev Reimer Bo desuden beskyldt for at være inhabil, da han tidligere havde lavet opgaver for erhvervsmanden.