Regningen til forsinket it-system til ejendomsvurderinger er ifølge Altinget vokset på ny.

Regningen for det it-system, der skal håndtere de nye ejendomsvurderinger, fortsætter ifølge Altinget med at vokse.

Netmediet skriver, at skatteminister Morten Bødskov (S) onsdag har haft et fortroligt aktstykke på dagsordnen i Folketingets Finansudvalg. Her skal udvalget tage stilling til aktstykket.

Her har skatteministeren ifølge Altinget bedt om et ukendt beløb til at færdiggøre it-systemet. Systemet har i forvejen en historik for at gå over budget.

Oprindeligt var der i 2014 sat 200 millioner kroner af til systemet. Det er siden blevet forsinket med flere år, og prisen er vokset til over en milliard kroner.

Ifølge netmediet Netavisen Pio er der tale om et "trecifret millionbeløb", men dette er ikke blevet berettet andre steder.

Hverken ordførere eller Skatteministeriet har overfor Altinget ønsket at bekræfte eller kommentere aktstykket.

/ritzau/