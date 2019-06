De Radikales Morten Østergaard advarer mod "blindt" at sætte skatten op for at betale for mere velfærd.

Det er måske ikke overraskende, men nu er det fastslået.

Partierne i rød blok er dybt uenige om både de udfordringer, som dansk økonomi står over for, og den måde man vil betale regningen for mere velfærd og en stærkere klimaindsats.

På den ene side står De Radikales leder Morten Østergaard. Han mener, at den største udfordring for dansk økonomi er mangel på arbejdskraft. Kommer der ikke flere personer, som danske virksomheder og offentlige institutioner kan ansætte, så er der ikke råd til at indfri rød bloks ambitioner, mener han.

- Det er alvorlige sager. Økonomien er fundamentet for alle de forventninger, vi har skabt. Vi er nødt til at holde fast ved, at uden flere voksne, så bliver der ikke en bedre opvækst til vores børn eller bedre uddannelse.

- Uden folk til at tage arbejde i virksomhederne, så får vi ikke en bedre økonomi. Hvis der ikke er enighed om, hvad de store udfordringer i dansk økonomi er, så er det svært at tage ansvar i fællesskab, siger Morten Østergaard.

Han har stillet det ultimative krav, at en ny regering skal øge beskæftigelsen og det økonomiske råderum. Ellers vil De Radikale i en dronningerunde aktivt blokere for, at Mette Frederiksen kan blive statsminister.

Morten Østergaard er samtidig skeptisk over for flere af de skatte- og afgiftsstigninger som SF og Enhedslisten har foreslået. Blandt andet vil Enhedslisten sætte skatten på aktier, virksomheder og biler op.

- I forhold til de første par ting, så er de kendetegnet ved at være omfattet af aftaler, som både vi og på nogle stræk Socialdemokratiet har indgået, siger Morten Østergaard.

Han lægger dermed op til, at det kan blive meget svært at ændre på skatten på aktier og virksomheder, da det i nogle tilfælde kan være et brud med den særlige forligsskik på Christiansborg. Her skal forligsparterne være enige, før der kan laves ændringer i et forlig. Det vil de blå partier formentlig modsætte sig, da de ikke ønsker skattestigninger.

Når det gælder registreringsafgiften på biler, så De Radikale gerne, at lempelserne var blevet brugt til at sikre flere klimavenlige biler.

- Men lad os nu lige tage de store ting først. Jeg vil ikke skabe usikkerhed om bilbranchen ved at stå og forhandle afgifter med dig, siger Morten Østergaard.

Morten Østergaard advarer de øvrige partier i rød blok mod at tro, at regningen for valgløfterne kan betales med skattestigninger:

- Man kan ikke løse udfordringerne i hverken den private eller den offentlige sektor finansieret med skattestigninger blindt. For det, der mangler, er folk på arbejdsmarkedet, siger Morten Østergaard.

Han antyder, at der er lang vej igen i forhandlingerne, fordi uenighederne er så grundlæggende:

- Man er nødt til først at finde ud af, om vi er enige om, at den største udfordring for dansk økonomi er, at der mangler personer på arbejdsmarkedet, siger Morten Østergaard.

