Det er "meget utilfredsstillende", at der ikke har været bedre styr på det prestigefyldte Niels Bohr-byggeri.

Det er fire år forsinket og koster skatteyderne mindst 2,4 milliarder kroner yderligere end hidtil planlagt.

Statsrevisorerne kritiserer fredag den skandaleramte opførelse af Niels Bohr-bygningen i København.

Det er "meget utilfredsstillende", at Bygningsstyrelsen ikke har haft bedre styr på ændringer i byggeriet, som har ført til uforudsete udgifter.

Det medfører desuden en betydelig huslejestigning for Københavns Universitet, der skal huse det nye flagskib for de naturvidenskabelige retninger for 3000 studerende og 1000 forskere.

Det skulle været åbnet i 2016 og koste 1,6 milliarder kroner, men det er altså endt med at blive mere end dobbelt så dyrt.

