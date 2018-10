Regeringens klimaudspil sigter mod at reducere CO2-indholdet i atmosfæren med mere end 30 millioner ton.

København. Hvis regeringens klimaudspil bliver vedtaget, som det bliver fremlagt tirsdag formiddag, vil Danmark være godt på vej mod at opfylde sine klimaforpligtelser over for EU.

Udspillet sigter mod at opnå en reduktion på lige knap 32 millioner ton CO2 i atmosfæren.

Det skal ses i sammenhæng med det forventede EU-krav om en reduktion på mellem 32 og 37 millioner ton.

To tredjedele af reduktionen hentes imidlertid via beregninger, der ikke umiddelbart er forbundet med ændrede politikker eller regler.

Således står ændringen i det forventede CO2-optag på landbrugsjord og skovarealer for 12,9 millioner ton.

Det beregnes ud fra den såkaldte LULUCF-mekanisme. LULUCF står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Det er en regnemodel, der forsøger at give et bud på, hvor meget CO2 der bindes i jorden, blandt andet som følge af planternes optag.

På samme måde er det regeringens hensigt at annullere CO2-kvoter med et sammenlagt omfang på 8 millioner ton.

Det er besparelser, der er opnået i kraft af den grønne omstilling i blandt andet energisektoren. De besparelser har man lov til at overføre i beregningen af klimamålene.

Filosofien er, at når man tager otte millioner kvoter ud af markedet, vil det hæve prisen på kvoter og gøre det dyrere at udlede CO2.

Regeringens målsætning om, at der skal være én million elbiler i Danmark i 2030 bidrager ifølge beregningerne i udspillet til en effekt på mellem 3 og 4 millioner ton.

På samme måde vil målsætningen om grønne busser i den offentlige transport bidrage med 1,5 millioner ton færre CO2.

/ritzau/