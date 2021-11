I starten af november måned har der været skrevet og talt meget om kommunalvalget, men regionsrådsvalget har som så ofte før fået noget mindre opmærksomhed.

Af dem, der alligevel havde afgivet deres stemme ved det knap så profilerede valg, var det langt størstedelen i Region Syddanmark, som ville Venstre.

Tallene viser, efter de sidste krydser er talt, at Venstre har fået over 40 procent af stemmerne med god afstand ned til Socialdemokratiet, som høstede 25,6 procent.

De personlige stemmer er endnu ikke talt op, men meget tyder på, at Stephanie Lose med Venstres flotte resultat igen kunne have haft et flot valg.

For nylig bekendte den populære politiker kulør i forhold til den magtfulde position til formandsposten i Danske Regioner.

»Jeg er igen Venstres bud på formandsposten for Danske Regioner. Fordi vi står overfor store opgaver med den nationale sundhedsaftale og forhåbentlig en tiårig aftale for psykiatrien,« siger Lose.

Den nuværende regionsrådsformand, der altså også har haft posten som formand for Danske Regioner, er kendt for at være en stemmesluger.

Ved sidste regionsrådsvalg fik Lose 89.583 personlige stemmer. Til sammenligning fik Socialdemokratiets Poul-Erik Svendsen, der var den kandidat, der fik næstflest personlige stemmer, kun 18.221.

En af dem, der ved dette års valg har sat deres kryds ved Stephanie Lose, er blandt andet debattør og designer Jim Lyngvild. Han bor i Faaborg-Midtfyn Kommune og har udtalt til B.T., hvorfor han stemmer på Lose.

»Til regionsrådsvalget stemmer jeg på Stephanie Lose (V), fordi hun er fuldstændig fantastisk. Hun er så kedelig, at man er ved at dø af at kigge på hende, men hun er så dygtig.«

Efter Venstre og Socialdemokratiet fulgte Det Konservative Folkeparti og SF som henholdsvis det tredje og det fjerdestørste parti til dette års regionsrådsvalg.

Det Konservative Folkeparti har fået 7,4 procent af stemmerne til Regionrådsvalget, og SF fik 6,2.