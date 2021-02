Formand for Venstre i Region Nordjylland, Pernille Roth, har forladt partiet i protest mod ledelsen.

Formand for Venstre i Nordjylland Pernille Roth har forladt partiet. Det skriver Jyllands-Posten tirsdag.

Hun mener, at partiet favner mindre end tidligere og udmeldelsen sker også som konsekvens af tidligere næstformand Inger Støjbergs farvel til partiet.

- Jeg har tænkt over retningen i Venstre længe, især siden Inger Støjberg blev vist vejen ud. Og det er ikke en retning, jeg har lyst til at følge.

- Jeg er dybt bekymret for bredden i Venstre, som det seneste år er blevet smallere og smallere, imens man glemmer kernen og medlemmerne. Og jeg er rystet over Jakob Ellemann-Jensen og hans holdninger under minksagen, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/