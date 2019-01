Statsministerens nytårstale indeholdt intet nyt om fremtiden for regionerne, vurderer Stephanie Lose.

Det mest bemærkelsesværdige ved nytårstalen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - set med sundhedspolitiske øjne - var, at den ikke indeholdt noget nyt under solen.

Sådan lyder vurderingen fra Stephanie Lose (V), der som eneste Venstre-politiker står i spidsen for en af landets fem regioner og tilmed er formand for deres sammenslutning, Danske Regioner.

- Løkke har sagt det, han har sagt adskillige gange siden Folketingets åbning, mens vi har ventet i lang tid på sundhedsreformen og også har fået den udskudt ad flere omgange, siger Lose.

Statsministeren leverede i sin nytårstale en diagnose over sundhedsvæsnets problemer - mangel på sammenhæng og for langt til sygehusene for visse patienter.

Men de problemer kan fint løses ved at bygge videre på regionerne, mener Lose.

- For mig at se hænger det ikke sammen med en nedlæggelse af regionerne og det folkevalgte led i sundhedsvæsnet, siger hun.

- I dagligdagen i sundhedsvæsnet er der rigtig mange beslutninger, der berører borgerne. Når det berører så mange danskere, synes jeg, det er helt fair, at det er folkevalgte, der står på mål for de beslutninger, der bliver truffet.

Derfor sender hun en klar opfordring om at holde fast i regionerne. Til trods for, at regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har et klart ønske om at skrotte de fem regioner.

- Jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at det er nogle med demokratisk legitimitet, der står med beslutningerne, siger Lose.

/ritzau/