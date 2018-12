Venstre-ordfører holdt tæt om regeringens fremtidsplaner for sundhedsvæsnet trods pres fra S og baglandet.

En række indflydelsesrige politikere i Venstres bagland har de seneste dage protesteret mod en eventuel nedlægning af regionerne.

Og under onsdagens finanslovsdebat forsøger også Socialdemokratiet at argumentere for, at der fortsat er brug for regionerne i det fremtidige sundhedsvæsen.

- I Socialdemokratiet tror vi ikke på, at nye streger på et danmarkskort, som er udtænkt i et lille lukket rum af nogle få ministre og embedsmænd, er løsningen på de problemer, som sundhedsvæsnet står over for.

- Vi tror heller ikke på, at patienter, medarbejdere eller pårørende er tjent med, at vores sundhedsvæsen kastes ud i endnu et skrivebordsprojekt, siger finansordfører Benny Engelbrecht i sin tale.

Regeringen har imidlertid endnu ikke meldt ud, hvad den vil med regionerne.

Det sker først efter nytår, hvor et længe ventet sundhedsudspil bliver præsenteret.

Derfor var det også småt med svar på spørgsmålene om regionens fremtid fra Venstres finansordfører, Jacob Jensen, da han har holdt sin ordførertale.

Han henviser dog til partifællen Bertel Haarders læresætning fra dengang, han var sundhedsminister.

Den lyder: "Alt der, der ikke er svært, skal være nært". Det betyder, at så meget som muligt skal foregå tæt på borgeren. Operationer og behandlinger, der kræver særlig ekspertise, skal dog samles i specialer på større sygehuse.

- Jeg vil ikke foregribe begivenhedernes gang i forhold til sundhedsudspillet. Men det udgangspunkt, vi har i Venstre er, at vi sætter patienten før systemet.

- Der må ikke være kasser, strukturer og rammer som gør, at man ikke kan skabe et samlet forløb for patienten. Så må strukturdiskussionen alt andet lige komme bagefter, siger Jacob Jensen.

Folketingspolitikerne Carl Holst, Martin Geertsen Carsten Kissmeyer og Søren Gade fra Venstre har kritiseret en eventuel nedlægning af regionerne.

De mener, at man på den måde vil fjerne et folkevalgt lag og dermed rykker beslutninger længere væk fra borgerne.

Og Stefanie Lose, der foruden at være Venstre-medlem også er formand for Region Syddanmark og for Danske Regioner, kritiserer også en eventuel lukning.

- Det nye er, at mit parti har åbnet for, at det folkevalgte er noget, vi kan handle med. Og det uden at ledelsen siger, at det er en væsentlig del af Venstres dna, siger hun til Avisen Danmark onsdag.

/ritzau/