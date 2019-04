Hjertesyge skal følges hele vejen ifølge et nyt sundhedsudspil fra Danske Regioner og Hjerteforeningen.

Livet skal være meget nemmere for de næsten 500.000 danskere, der lever med kronisk hjertesygdom.

Selv om hjertedødeligheden er halveret de seneste 20 år, så fylder sygdommen fortsat enormt hos de overlevende og mindst lige så mange pårørende.

Det er en hjørnesten i et nyt fælles hjerteudspil fra Danske Regioner og Hjerteforeningen, som præsenteres på regionernes årlige generalforsamling torsdag.

Udspillet spænder fra forebyggelse og højere cigaretpriser til tidlige diagnoser i ambulancen.

De mange hundredtusinder overlevere af hjertesygdom skal desuden jævnligt til livslange tjek.

Derfor skal det fremover være lettere at leve med hjertesygdom, og kontrollen på sygehuset skal flyttes tættere på patienterne end i dag.

- Mange hjertepatienter lever med deres sygdom som en livslang kronisk tilstand, siger administrerende direktør Anne Kaltoft fra Hjerteforeningen.

- For nogle af dem er overvågning af sygdommen nødvendig. Kan det i højere grad ske i eget hjem via telemedicin eller i de nye hjerterum, hvor sundhedspersonalet kommer tættere på patienten, så vil det være en stor fordel for både patienter og pårørende og give et mindre afbræk i hverdagen end nu, siger hun.

Hjerterum er en af de nye idéer blandt de 20 forslag i udspillet.

Det skal rykke hospitalernes ekspertise tættere på de patienter, der har langt til nærmeste hospital.

- Vores udspil tænker hele kæden sammen lige fra forebyggelse af hjertesygdom til rehabilitering af patienten i alle årene efter, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

- Så det handler ikke kun om de nyeste operationer, men også om hvordan de mange hjertepatienter får et godt liv i mange år bagefter.

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet kalder det et stærkt udspil.

- Det er banebrydende, at en patientforening og regionerne går sammen, og at Danske Regioner også viser vejen inden for forebyggelse, siger han.

/ritzau/