Ifølge JV.dk har Region Syddanmark truet sine ansatte med potentiel fyring, hvis ikke rejseråd følges.

Ifølge JydskeVestkysten har Region Syddanmark i et brev til 25.000 medarbejdere om, at de risikerer "ansættelsesretlige konsekvenser", hvis de rejser til et land, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Det omfatter selv efter den varslede lempelse af rejsevejledningerne blandt andet til dele af Sverige og Portugal.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark, John Christiansen, er skuffet over ordlyden.

Ifølge avisen står der i brevet til de mange ansatte, at der "på det kraftigste" opfordres til, at de ikke holder ferie i lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder tilrejse.

Trodser ansatte rådet, kan det "efter omstændigheder blive betragtet som væsentlig misligholdelse af din ansættelse, hvilket i sidste ende kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser", ifølge avisen.

- Jeg var overrasket over denne her melding. Det er klart, at situationen kalder på omtanke for os alle sammen.

- Men jeg synes, at retorikken er overdrevet, når de skriver, at det kan få "ansættelsesretlige konsekvenser". Der er jo ikke forbud mod at rejse ud. Der bliver givet nogle anbefalinger, siger Dansk Sygeplejeråds John Christiansen.

Han mener, at hvis en ansat planlægger sin ferie, så vedkommende kan holde de anbefalede 14 dages hjemmekarantæne efter hjemkomst, så bør det ikke være et problem eller noget, regionen kan straffe.

Torsdag præsenterede regeringen et sæt kriterier, som lande vil blive bedømt på fra 27. juni, når det kommer til, om der på grund coronavirus bliver frarådet indrejse. Det vil give omskiftelige rejsevejledninger det næste lange stykke tid.

- Vejledningerne kommer til at ændre sig hele tiden, så det er jo komplekst, siger John Christiansen og fortsætter:

- Alle ansatte - ikke bare sygeplejerskerne - føler, at vi har bidraget rigtigt, rigtigt meget under coronakrisen.

- Der er stor forståelse for, at der skal passes på. Men det kalder altså mere på vejledning, end det kalder på trusler.

/ritzau/