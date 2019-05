I stedet for planlagte 325 millioner kroner, skal Aarhus Universitetshospital spare 150 millioner i år.

Regionsrådet i Region Midtjylland sænker sparekrav til Aarhus Universitetshospital til 150 millioner kroner i 2019.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Der var ellers lagt op til besparelser i 2019 på 325 millioner kroner, men regionsrådet har besluttet at fordele sparekravet over fire år, hvor der i alt skal spares 425 millioner kroner.

- Vi ønsker fortsat at have et stærkt universitetshospital i Aarhus med et godt arbejdsmiljø. Derfor letter vi sparekravet betragteligt, udtaler regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.

