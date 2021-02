Region Nordjylland nedjusteres fra det højeste risikoniveau fem til niveau fire i en ny risikovurdering for uge 7 fra Statens Serum Institut (SSI).

Det skyldes lav forekomst af den britiske variant og lave smittetal generelt hos nordjyderne, fremgår det af notatet, som B.T. er i besiddelse af.

Vurderingen fra SSI er sent torsdag aften sendt fra Sundhedsministeriet til Folketingets sundhedsordførere.

I notatet lyder det, at smitten har nået et aktuelt lavpunkt, men at man snart forventer stigende smittetal igen.

Trods de lave smittetal mange steder i landet, forbliver de resterende af landets regioner på niveau fem.

Hele landet har været på risikoniveau fem i hele 2021, og myndighederne har hele vejen igennem hæftet sig ved den britiske mutation, der som ventet ville sprede sig.

Men selvom den britiske mutation spreder sig, har der nu været et landsdækkende smittetal på under 500 om dagen i 14 dage.

Det har fået visse politiske kredse til at presse på for en genåbning, og forleden fortalte Mette Frederiksen, at massetest kan blive et nødvendigt tiltag i den længe ventede genåbning.

Mandag er landets borgmestre derfor indkaldt til møde, hvor de sammen med fire ministre, KL og Regionerne formentlig skal drøfte en langsom genåbning af landet.