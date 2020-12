Region Hovedstaden har praktisk talt trukket i nødbremsen. Fra mandag og tre uger frem er alle planlagte operationer aflyst. I går tirsdag fik vi ellers at vide, at det kun var 40 procent af de planlagte operationer.

Ændringen skyldes indlæggestallenes udvikling, og at man skal passe på de coronasyge og sundhedspersonale. Det har i dag, onsdag, fået regionen til at kalde kriseledelsen til møde. De betragter situationen som en nødssituation:

»Vi står i en nødsituation. Det er nu, vi trykker på den store knap. I går sagde jeg, at det var som om coronatropperne stod uden for byen. Nu er de helt sikkert rykket ind, og vi er nødt til at udskyde alle de behandlinger, der ikke er akutte og livstruende,« siger lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger.

Aflysningerne gælder samtlige kontroller, behandlinger og operationer, der ikke er tvingende nødvendige.

Stigningen i indlæggelser er ifølge Dorthe Crüger steget så voldsomt de sidste tre dage, at der ikke er en anden vej.

Hun beskriver det som en kritisk tid, vi går i møde, og derfor appellerer hun til at alle tager restriktionerne meget alvorligt.

Og det kan Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S), skriver under på.

»Til alle os, der bor i hovedstadsområdet. Vi kan ikke være bekendt, hvis vi ikke hver især gør, hvad vi kan. Bliv hjemme. Drop alle aftaler, som ikke er helt nødvendige – og tal med jeres børn og unge – og børn og unge tal med jeres forældre om at gøre det samme. Så se færre og giv helligdage til flere.«