Faldende aktivitet på hospitaler skyldes Region Hovedstadens håndtering af it-system ifølge Statsrevisorerne.

København. Region Hovedstadens håndtering af it-systemet Sundhedsplatformen var "kritisabel" og "uprofessionel". Det konkluderer Folketingets Statsrevisorer i en beretning til Folketinget.

Statsrevisorerne har fældet deres dom på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen.

Kritikken går blandt andet på, at regionen tog systemet i brug, "selv om systemet var ufærdigt og behæftet med fejl og mangler".

Derudover fremhæves det, at systemet ikke var testet tilstrækkeligt. Brugerne var heller ikke uddannet nok i det nye system. Og planlægningen var "mangelfuld".

I alt var regionens håndtering af it-systemets vej til virkeligheden "uprofessionel og kritisabel". Videre skriver Statsrevisorerne:

- Statsrevisorerne bemærker, at faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentligt over det forventede, og at de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen endnu ikke har kunnet realiseres.

Regionerne forventede, at hospitalerne ville have et fald i aktiviteterne i tre uger.

- Men der var 1,5 år efter ibrugtagningen fortsat aktivitetsnedgang på flere hospitaler, skriver Statsrevisorerne.

