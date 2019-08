Langtfra alle patienter betaler deres tolkegebyr. Region Syddanmark har ubetalte regninger for 2,7 millioner.

En lang række patienter betaler ikke deres tolkegebyr retur til Region Syddanmark.

Selv om regningerne for patienters tolkehjælp i mødet med sundhedssystemet er løbet op i tre millioner kroner siden juli 2018, er kun omkring 300.000 kommet retur. Det skriver DR.

Tolkegebyret blev indført 1. juli sidste år, hvor en ny ordning trådte i kraft.

Den gjorde, at personer, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for brug af tolk ved læge og på hospital, hvis de har brug for det.

Regionen har sendt godt 11.000 regninger.

/ritzau/