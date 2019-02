Minister står ikke stejlt på forslag om, at kommunerne skal have ansvaret for det specialiserede socialområde.

Døvblinde, spastisk lammede og personer med andre handicap kan komme i klemme, hvis de tilbud til dem, som regionerne i dag driver, fremover skal ligge hos kommunerne.

Det frygter et bredt flertal på Christiansborg, efter at regeringen har foreslået at nedlægge regionerne og rykke ansvaret for det, der kaldes det specialiserede socialområde, til kommunerne.

Det står klart efter et samråd om forslaget torsdag, hvor både venstre side af Folketinget og Dansk Folkeparti udtrykte skepsis over for regeringens planer.

- Jeg tror det er rigtig sårbart, hvis det bliver lagt ud til kommunerne, sagde DF's Karina Due under samrådet.

- Ensartethed er vigtigt. Det mener jeg ikke, at man kan sikre, ved at det er kommunalt. Det skal sikres ved, at det er statsligt.

Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil er helt enig med Karina Due, sagde hun under samrådet. S vil gå den stik modsatte vej af regeringen.

- Der er sket for stor en afspecialisering, fastslog Pernille Rosenkrantz-Theil under samrådet.

Børne- og socialminister Mai Mercado gjorde det under debatten klart, at hun ikke står stejlt på regeringens foreslåede model

- Jeg har ingen fine fornemmelser eller modstand mod, at det kommer til at ligge et bestemt sted, sagde hun.

- Jeg er åben over for gode forslag. Og jeg har ikke noget ideologisk at hænge det op på.

Mercado forsikrede desuden, at regeringen ønsker at sikre den specialiserede viden om de handicap og diagnoser, som kun få borgere har.

- Viden sidder ikke i mursten, viden sidder i mennesker, sagde hun under samrådet.

/ritzau/