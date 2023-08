Regnbueflaget er hejst, og nu skal det være slut med at diskriminere homoseksuelle mænd. Fremover skal mænd, der har sex med mænd, kunne donere blod på lige fod med alle andre.

Sådan lyder meldingen her midt under prideugen i København fra socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, Venstres Linea Søgaard-Lidell og Moderaternes Monika Rubin i et debatindlæg på Altinget.dk.

De tre ordførere har taget sundhedsminister Sophie Løhde (V) i ed, og med de tre regeringspartier er flertallet for regelændringen på plads.

»Der er ikke længere noget sundhedsfagligt argument for at udelukke homoseksuelle mænd fra at give blod. Erfaringer fra de lande, der har åbnet op for det - Tyskland, Holland, Frankrig - er gode. Risikoen er minimal,« siger Flemming Møller Mortensen til B.T.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tilbage i 1988, da hiv og aids var udbredt blandt især homoseksuelle mænd, og blodscreeningsværktøjerne var væsentlig ringere end i dag, gav det god mening, at homoseksuelle mænd ikke kunne donere blod. Statistisk set udgjorde de nemlig en større risiko end andre.

I 2020 var der imidlertid sket så store fremskridt, at reglerne blev lempet.

Det betød, at mænd, der havde sex med mænd, nu kunne give blod, hvis de ikke havde haft sex inden for de seneste fire måneder.

Men nu er tiden kommet til helt at ligestille homoseksuelle mænd med heteroseksuelle og personer med andre seksualiteter, lyder det fra Venstres ligestillingsordfører, Linea Søgaard-Lidell.

Men I skriver i indlægget, at jeres forslag kun skal omfatte ‘monogame’ homoseksuelle mænd. Hvordan vil I sikre jer, at bloddonorerne lever monogamt. Der er jo eksempelvis også utroskab i homoseksuelle parforhold?



»Jeg kan godt forstå, at du studser over det. Det, vi mener, er, at det skal baseres på adfærd og ikke på seksualitet. Du skal ikke udelukkes fra at donere blod, bare fordi du er en mand, der har sex med andre mænd. Risikoen skal baseres ud fra adfærd, og det skal gælde alle,« præciserer Linea Søgaard-Lidell over for B.T.

Hun pointerer, at alle - uanset seksualitet eller køn - fremover på tro og love skal udfylde et spørgeskema, der screener potentielle donorer for risikoadfærd, før de kan donorer blod.

»På den måde vil der være ens regler for alle uanset seksualitet. I 1980'erne var der en anden risiko. Der var en hiv/aids-epidemi. Vi er et helt andet sted i dag. Både i forhold til screening af blod og i forhold til risiko for sygdomme,« siger Linea Søgaard-Lidell.

Sundhedsminister Sophie Løhde har allerede bedt Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge, hvordan reglerne kan lempes.

Flertallet for regelændringen er som nævnt allerede sikret, og Danmarksdemokraterne bakker gerne op, lyder det fra partiets sundhedsordfører, Jens Henrik W. Thulesen Dahl.

»Så længe det indebærer kontrol af det blod, der doneres, bakker vi gerne op. Det har vi ingen problemer med,« siger han.

Det er regeringspartiernes klare forventning, at de nye regler vil være trådt i kraft inden regnbueflaget hejses til prideugen næste år.