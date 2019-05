Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er ikke afvisende over for at lukke Stram Kurs i borgerligt valgforbund.

De tre regeringspartier tager nu et nyt skridt for at isolere det nye parti Stram Kurs.

Det sker ved, at Venstre, Liberal Alliance og Konservative afviser, at Stram Kurs kan indgå i det borgerlige valgforbund efter valget, hvis partiet kommer over spærregrænsen.

Det skriver Politiken lørdag.

- Når vi konstituerer os i Folketinget, så finder vi sammen i den blå familie, og Stram Kurs er ikke en del af den, siger Venstres politiske ordfører, Britt Bager til Politiken.

Samme melding lyder fra Konservatives formand Søren Pape Poulsen.

- Jeg ser ikke Stram Kurs som en del af blå blok og kan derfor klart afvise at indgå i valgforbund med dem, siger han.

De såkaldte valgforbund er en måde, partierne i Folketinget grupperer sig på for at kunne få det maksimale ud af deres mandater, når det kommer til fordelingen af pladser i de forskellige udvalg.

Et parti med for eksempel 15 mandater får kun ét medlem i hvert udvalg, hvis partiet er alene. Men går det sammen i valgforbund med et andet parti på 15 mandater, får de to partier tilsammen 3 pladser i hvert udvalg.

Heller ikke Liberal Alliances gruppeformand, Christina Egelund, levner muligheder for et valgforbund med Stram Kurs.

- Nej, jeg anerkender ikke, at SK (Stram Kurs, red.) er en del af blå blok, skriver hun i en sms til Politiken.

Det eksisterende borgerlige valgforbund består i dag af regeringen og Dansk Folkeparti. Sidstnævnte afviser ikke at, at Stram Kurs kan indgå.

- Vi udelukker ikke nogen på forhånd der, siger Peter Skaarup til Politiken.

Ligeledes afviser Nye Borgerlige heller ikke.

Dermed skyder Stram Kurs en kile ind mellem de borgerlige partier.

Stram Kurs formand, Rasmus Paludan, fortæller, at han gerne samarbejder med de partier, der ønsker det.

- Jeg synes, det er meget ufrugtbart for et fremtidigt samarbejde, hvis det er indstillingen, siger han.

Paludan er dog ikke i tvivl om, at han hører mest til i den borgerlige blok, hvis han skal indgå i et valgforbund.

/ritzau/