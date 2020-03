Lige nu må danskerne holde sig hjemme og droppe fester, fritidsaktiviteter og fødselsdage for at efterleve regeringens forsamlingsforbud.

Men selv om Danmark forventes at lukke stille og roligt op igen efter påske, så vil regeringen fastholde et forsamlingsforbud et stykke tid endnu - sandsynligvis til hen på sommeren.

Det fortæller flere kilder i og tæt på regeringen, som B.T. har talt med.

Regeringen har endnu ikke taget en endelig beslutning, fordi man vil se de næste to-tre uger an. Men kilderne fortæller til B.T., at det vil være 'højst usandsynligt' og 'meget svært at forestille sig', at regeringen vil tillade store forsamlinger de kommende måneder.

Festivaler og Folkemødet i fare

Det nuværende forbud mod forsamlinger på over 10 personer gælder foreløbigt til og med 13. april.

B.T.s kilder fortæller dog, at der vil blive lempet på antallet af personer, når Danmark igen åbner op. Men større forsamlinger vil med stor sandsynlighed være forbudt 'et godt stykke tid endnu'.

Det vil betyde, at arbejdspladser og skoler stille og roligt vil kunne fungere igen, men at større arrangementer fortsat vil være bandlyst.

Det vil sige, at større begivenheder til sommer, som Folkemødet på Bornholm, Grøn Koncert og Roskilde Festival. er i alvorlig fare for at blive aflyst.

Det samme gælder også koncerter og shows, som de seneste uger er blevet skubbet til sommerperioden på grund af corona.

Store sportbegivenheder på dansk jord som EM i fodbold er allerede udskudt et år. Det samme er OL, som efter planen skulle være afholdt i Japan til sommer.

Justitsminister Nick Hækkerup vil ikke sige noget konkret om regeringens planer for forsamlingsforbuddet, da B.T. spørger ham på onsdagens pressemøde.

»Det er noget, som vil blive overvejet, når vi nærmer os den 13. april. Så vil vi se på, om det giver mening at ophæve de forskellige restriktioner,« siger han.

Helene Probst, Sundhedsstyrelsen, taler på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, onsdag den 25. marts 2020. Flere myndigheder giver en status på situationen med hensyn til coronavirus og COVID-19. Deltagerne ved mødet i dag er: Justitsminister Nick Hækkerup (S), direktør Erik Brøgger, Udenrigsministeriets Borgerservice, Helene Probst, Sundhedsstyrelsen og rigspolitichef, Thorkild Fogde. Pressemødet blev afholdt i Eigtveds Pakhus onsdag den 25. marts klokken 16.00. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2020) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Helene Probst, Sundhedsstyrelsen, taler på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, onsdag den 25. marts 2020. Flere myndigheder giver en status på situationen med hensyn til coronavirus og COVID-19. Deltagerne ved mødet i dag er: Justitsminister Nick Hækkerup (S), direktør Erik Brøgger, Udenrigsministeriets Borgerservice, Helene Probst, Sundhedsstyrelsen og rigspolitichef, Thorkild Fogde. Pressemødet blev afholdt i Eigtveds Pakhus onsdag den 25. marts klokken 16.00. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2020) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sundhedsstyrelsen, som rådgiver regeringen om corona-epidemien, er heller ikke videre meddelsom.

»Det er for tidligt at sige, hvad vi skal gøre i forhold til forsamlinger. Men når vi får nogle prognoser, formentlig i slutningen af denne uge eller starten af næste uge, vil vi vide mere,« siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Jan Pravstgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet, vurderer, at større forsamlinger bør være lukket ned i flere måneder endnu.

»Man kan forestille sig, at der vil blive åbnet op for mindre forsamlinger, når corona-smitten har toppet. Men alle festivaler og store arrangementer som Folkemødet, hvor der er rigtig mange samlet, blandt andet udlændinge, vil være farligt at åbne op for,« siger han.

Ødelæggende at åbne for forsamlinger

Jan Pravstgaard Christensen hæfter sig ved, at en almindelig influenzaepidemi varer 12-16 uger.

Men smitteperioden kan blive længere, fordi Danmark har gjort meget for at trække smitten så langt ud som muligt for, at alle ikke bliver smittet på en gang.

»Vi er i uge tre af epidemien nu, så kan man begynde at regne frem for at få en ide om, hvornår vi kan færdes normalt igen,« siger han og pointerer:

»Det vil kunne ødelægge indsatsen med smitteopsporingen og karantæner, hvis vi tillader store forsamlinger inden for de næste måneder.«