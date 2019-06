Folkemødet finder sted midt under regeringsforhandlingerne. Så de rykker til Bornholm for en stund.

Som traditionen efterhånden byder det samles politikere, interesseorganisationer, lobbyister, mediepersoner og de almindelige borgere, der har kunnet skaffe et sted at sove, til Folkemøde på Bornholm torsdag og ugen ud.

Absolut uden fortilfælde sker det dog midt under regeringsforhandlingerne. Og de vil derfor ifølge Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen (S), flytte med.

- Nu er der et Folkemøde, som jeg nok ikke havde lagt her, hvis jeg havde fået lov til at planlægge det, sagde Mette Frederiksen på vej ud af Landstingssalen på Christiansborg, hvor hun de siden fredag har forhandlet med blandt andre støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten.

- Men det skal vi respektere alle sammen, deltage og holde vores partiledertaler. Det skal man, synes jeg, når man er partileder. Det prioriterer vi.

- Det betyder, at forhandlingerne flytter væk fra Christiansborg et par dage.

Mette Frederiksen fortæller, at der er pause i forhandlingerne torsdag og fredag i respekt for Folkemødet. Så der kommer først forhandlinger lørdag og søndag.

/ritzau/