Onsdag meldte regeringen ud med en ny plan for en gradvis genåbning af samfundet, men planen vækker ikke udelt begejstring på Christiansborg. Hverken hos oppositionen eller hos SF, der onsdag trodsede sin position som støtteparti og stillede flere krav om genåbning.

Selvom især oppositionen ganske længe har efterlyst større vilje hos regeringen til at genåbne samfundet, så mødes regeringens plan – som blandt indbefatter at teste danskerne to gange ugentligt, åbning af adskillige testcentre og 10 millioner test – med skepsis.

»Regeringen og styrelserne har været for restriktive. Vi vil gerne have, at de ser mere nuanceret på det her,« siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF.

Hun henviser blandt andet til, at regeringen slet ikke har bedt Statens Serum Institut om at regne på, hvordan elever i 5. til 8. klasse kan vende tilbage til skolen.

Denne liste beskriver, hvad regeringen har bedt Statens Serum Institut regne på i forhold til at genåbne. Man kan se i venstre side, at 5.-8. klasserne slet ikke er med. Kun skolernes afgangsklasser er med.

»Vi håber, at regeringen vil se mere nuanceret på det her. Hvis ikke alle eleverne kan komme tilbage, så kunne de måske komme tilbage hver anden dag? Eller man kunne lave udflugter udendørs?« siger hun og fortsætter:

»Det har simpelthen været for svært at få regeringens bud på de ting, og derfor melder vi sådan ud, som vi gør,« siger Kirsten Normann Andersen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke ville på onsdagens pressemøde ikke sætte datoer på, hvornår samfundet kunne genåbnes for blandt andet folkeskolens afgangsklasser og dele af detailhandlen.

Han afventer nemlig beregninger fra Statens Serum Institut, der ifølge ham skulle ligge klar næste uge.

Hvis det skal forstås sådan, at vi ikke kan åbne dørene for afgangsklasser og butikker, før vi har ti millioner test og flere testcentre, så er det simpelthen for firkantet Martin Geertsen, sundhedsordfører i Venstre

Venstre har længe efterlyst initiativer fra regeringen, men onsdagens udspil begejstrede ikke i blå blok.

»Jeg synes, det er forvirrende,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, og fortsætter:

»Hvis det skal forstås sådan, at vi ikke kan åbne dørene for afgangsklasser og butikker, før vi har ti millioner test og flere testcentre, så er det simpelthen for firkantet.«

»Venstre mener, at vi godt kan åbne før. Vi kan kombinere det med tests, hvor vi så gradvist kan opgradere kapaciteten. Derudover kan vi med den viden, som vi har nu, gøre brug af sociale bobler, afstand, afspritning og flere velkendte værktøjer,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen Foto: Emil Helms

Dansk Folkeparti er bekymrede for udsigten til at teste skolebørn to gange om ugen.

»Jeg vil gerne vide mere om, hvordan børn kommer til at opleve det. Det er jeg nervøs ved, om de kan opleve som et overgreb. Især hvis en test er positiv, så det vil jeg gerne spørge regeringen om,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

»Derudover er jeg i tvivl om, hvor omfangsrigt regeringen mener, at der skal testes. Jeg ville ikke selv lade mig teste to gange om ugen, hvis jeg ikke arbejdede tæt sammen med andre, og det var et krav. Jeg regner jo med, at der også fortsat skal holdes afstand og sprittes af og den slags,« siger hun.

De Konservative er positive over for regeringens udspil, men mener, at der er betydelige mangler.

Mange børn i 5.-8. klasse glæder sig til denne hverdag igen. Men regeringen har slet ikke bedt Statens Serum Institut om at regne på, hvad det vil betyde for smittetrykket. Foto: Tobias Kobborg

»Vi har jo spurgt til beregninger på regionale tiltag også. Hvorfor kan vi ikke allerede nu sende børn i skoler i de kommuner, hvor der ingen smitte er eller næsten ingen smitte? Det har jeg svært ved at se,« forklarer Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative.

Sundhedsminister Magnus Heunicke blev af flere journalister på onsdagens pressemøde spurgt til, hvorfor regeringen ikke havde bedt om beregninger for, hvad det blandt andet vil betyde, hvis 5. til 8. klasserne vender tilbage til skolen.

»Vi har nogle eksterne eksperter, som rådgiver regeringen om, i hvilken rækkefølge genåbningen kan ske. Vi følger deres rådgivning, som der også er bred opbakning til i Folketinget,« sagde Heunicke og henviste til regeringens faglige referencegruppe.