At forældre til børn med højt fravær automatisk får trukket i børneydelse er helt skævt, siger støttepartier.

Regeringens støttepartier er mildest talt skeptiske over for en ny lov, der automatisk trækker forældre i børnechecken, hvis deres børn har for meget fravær.

Ifølge regeringens egne tal vil loven ramme op mod 15.300 forældrepar og koste 289 millioner kroner i udgifter til sagsbehandling til og med 2022, skriver fagbladet Folkeskolen.

Loven forventes at spare 105 millioner kroner i mindre udbetaling af børnecheck i samme periode.

- Vi har hele tiden været imod denne her lov. Vi ved, at det vil sætte nogle meget sårbare forældre i meget uheldige situationer, siger SF's børneordfører, Jacob Mark.

- Det er ikke det pædagogisk rigtige værktøj, og nu viser det sig også, at ordningen bliver meget, meget dyr. Så jeg mener, at man skal ændre loven med det samme.

Loven blev indgået som en del af ghettopakken mellem den tidligere VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Flere støttepartier har opfordret den socialdemokratiske regering og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at stoppe den.

Ikke mindst i lyset af, at et af regeringens første skridt var en ekstra check til udsatte børnefamilier, men nu regeringen vil trække penge fra selv samme udsatte familier.

- Det hænger ikke sammen, siger børneordfører for Enhedslisten Jakob Sølvhøj.

- Og jeg tror desværre, at undervisningsministeren er ude i et symbolpolitisk ærinde, der ikke er med til at nedbringe fraværet, men er med til at forringe tillidsforholdet mellem mange forældre og skolen.

Radikale Venstre er på samme vogn.

- Der har aldrig været gode argumenter for denne her lov, og nu ser den også ud til at blive meget dyr. Men det allerværste er, at man vil straffe sig ud af sociale problemer.

- Det er til grin, at man lancerer denne her lov ved at sige, at man vil opspore problemer tidligt. For det gør man da ikke ved automatisk at trække forældres ydelser, siger undervisningsordfører for partiet Anne Sophie Callesen.

Samstemmigt opfordrer regeringens støttepartier regeringen til at ændre eller helt skrotte loven.

- Socialdemokratiet har lavet en uhellig alliance med de blå partier om at føre en dårlig børnepolitik her, siger SF's Jacob Mark.

- For kommunerne kunne allerede trække forældre i børnechecken, hvis de synes, det er det rigtige.

- Skoleledere, lærere og kommunerne er alle imod loven, og imod, at det nu skal ske automatisk og ske, uanset hvorfor børnene er væk.

/ritzau/