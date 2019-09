De Radikale, SF og Enhedslisten presser regeringen og vil have bremset oliejagten i Nordsøen af klimahensyn.

Staten bør af hensynet til klimaet lukke for nye tilladelser til oliefirmaer, som ønsker at udvinde olie og gas i Nordsøen.

Det mener De Radikale og SF ifølge DR Nyheder.

- Jeg vil være stolt over at være med til at sætte en stopper for det danske olieeventyr. Ikke fordi jeg ikke godt ved, at vi har haft masser af gavn og glæde af de indtægter, det har givet, men fordi vi er på vej mod en fossilfri fremtid, siger De Radikales leder, Morten Østergaard, til DR Nyheder.

- Og der er det jo altså vores ansvar nu at træffe de beslutninger, som gør, at vi kommer der hen hurtigst muligt. En af måderne at gøre det på er ved at stoppe nye tilladelser til udvindinger i Nordsøen, siger han.

SF-formand Pia Olsen Dyhr tilføjer:

- Når man hiver olie op af Nordsøen, så forbruger man jo olien, og den bidrager altså til et øget CO2-udslip.

- Og det er vi altså nødt til at mindske, hvis temperaturstigningen skal blive under halvanden grad, siger hun.

De to partier ønsker at droppe planerne om at give olieselskaber lov til at bore efter olie og gas i nye områder af Nordsøen helt frem til 2055.

I alt fire udenlandske olieselskaber ønsker at udvinde olie og gas i Nordsøen i 30 år frem til 2055 i den såkaldt ottende udbudsrunde.

Også Enhedslisten er imod en ny udbudsrunde. Klimaordfører Mai Villadsen (EL) har kaldt klimaminister Dan Jørgensen (S) i samråd om sagen.

- Enhedslisten har allerede sagt, at vi tager kravet om udfasning af Nordsøolien med til klimaforhandlingerne.

- Efter at tusindvis af børn, forældre og bedsteforældre har råbt højt, er SF og R endelig overbevist. Det øger presset på regeringen markant, siger hun til Ritzau.

Dan Jørgensen har ifølge DR Nyheder afvist at stille op til interview. Han ønsker heller ikke at give sin holdning til kende, skriver DR Nyheder.

Mai Villadsen har et klart budskab til ministeren.

- Når det parlamentariske grundlag entydigt siger, at man ikke skal lede efter mere olie, så synes jeg, at der kun er tilbage at sige, at man stopper den ottende udbudsrunde, siger hun.

Klimapolitisk leder Jens Mattias Clausen fra Greenpeace i Danmark er glad for de politiske meldinger.

- Olie og gas fra Nordsøen kan godt nok eksporteres og på den måde føres uden om det danske klimaregnskab, men det vil være stærkt hyklerisk at undsige sig det ansvar, der følger med ambitionen om at være en genopstået grøn ledernation, siger han i en skriftlig kommentar.

Staten tjente sidste år otte milliarder kroner fra Nordsøens olie og gas.

