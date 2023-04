Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var en storslået aftale, hvor danskerne kunne få indefrosset deres energiregning af energiselskaberne.

Men alt er ikke gået efter planen. Det var en håndsrækning til de tårnhøje energiregninger, men nu ender det i en stor millionregning. Det skriver Børsen.

Kort før påsken meldte Erhvervsministeriet ud, at et politisk flertal er blevet enige om at ændre indefrysningsordningen i takt med, at ordningen er blevet brugt så lidt.

Indtil videre har cirka 50 energiselskaber stået for at skulle administrere indefrysningsordningen, men den opgave skal nu overtages af Erhvervsstyrelsen.

Men administrationen har ikke været billig.

»Aftalepartierne er samtidig enige om at oprette en tilskudspulje på 80 millioner kroner til at dække energivirksomhedernes allerede afholdte omkostninger til administration,« står der i den politiske aftale.

Men de 80 millioner er langt fra nok, for den samlede administrationsregning står til at nå cirka 145 millioner kroner

Puljen på 80 millioner kroner til administration er iøjnefaldende, skriver Børsen, når man sammenligner den med, hvor få gange ordningen rent faktisk er blevet brugt.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der indtil videre kun er udbetalt 192 millioner kroner i likviditetslån for at dække indefrysningsbeløbet for tilmeldte kunder.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har ikke ønsket at give interview, men udtaler i et skriftligt svar:

»Indefrysningsordningen har givet danske familier og virksomheder mulighed for et økonomisk pusterum. Siden har vi oplevet, at el- og gaspriserne er faldet væsentligt. Det har betydet, at efterspørgslen efter ordningen ikke har været så høj, som vi forventede.«

Administrerende direktør i energiselskabet Ewii, Lars Bonderup Bjørn kalder det »mange skønne spildte kræfter«, selvom staten nu vil betale regningen.